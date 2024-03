Lost Records: Bloom & Rage – Darum gibt es nur einen spielbaren Charakter

Don’t Nod geht mit ihrem neuen Adventure „Lost Records: Bloom & Rage“ ein wenig dahin zurück, wo man erfolgreich mit „Life is Strange“ war. Das Narrative-Adventure mit 90er Jahre Vibes erinnert an Filme wie „Stand by Me“ oder “ Now and Then“ und setzt somit auf einen Cast von interessanten und unterschiedlichen Charakteren.

Trotzdem wird man nur einen von ihnen spielen können, obwohl sich die Chance geboten hätte, die bisherige Formel weiter aufzubrechen und einen Schritt weiterzugehen. Warum man sich dagegen entschieden hat, darüber sprach Creative Director Michel Koch im Interview mit dem Edge Magazine.

„Lost Records: Bloom & Rage“ wird als storygetriebenes Zeitreise-Abenteuer von den Machern von „Life is Strange“ beschrieben. Es ist der magische Sommer des Jahres 1995 und für die Highschool-Freundinnen Swann, Nora, Autumn und Kat eine Zeit der Selbstfindung und des Knüpfens unzertrennlicher Bande. 27 Jahre später, ohne Kontakt zueinander, führt das Schicksal sie wieder zusammen, um sich dem lange verborgenen Geheimnis zu stellen, das ihnen das Versprechen einbrachte, nie wieder miteinander zu sprechen.

Es geht um die Verbindung zum Charakter

Während man es durchaus mag, ein Spiel aus mehreren Perspektiven zu erleben, was in „Life is Strange“ zum Teil der Fall war, möchte man in „Lost Records: Bloom & Rage“ eine tiefgreifende Verbindung zu seinem Charakter aufbauen und beibehalten. In dem man den Charakteren wechselt, geht diese Verbindung verloren. Das kann sich mitunter auf einen unnatürlichen Gesprächsfluss auswirken, wie man ihn oft in diesen Spielen sieht.

Lost Records: Bloom & Rage erscheint 2024

„Ich spiele in einer Szene eine Figur, aber in der nächsten Szene sehe ich dann, wie diese Figur mit mir spricht, und ich wähle nicht die Worte?“, erklärt Koch. „Vielleicht möchten man jemandem oder einer anderen Person klarer zuhören und versuchen, einzugreifen oder jemanden zu unterbrechen, während er spricht.“ GamesRadar

So möchte man erreichen, dass die Gespräche organischer verlaufen und der Spieler das Gefühl bekommt, dass man wirklich ein Teil dieser Gruppe ist. Daraus sollen sich einige interessante Dinge bei der Interaktivität ergeben, aber auch in ihrer Wirkung und dem Spieler-Engagement und wie sich das alles auf die Story auswirkt.

Vielmehr ist derzeit nicht über „Lost Records: Bloom & Rage“ bekannt, dessen Geheimnis sich um Videotapes dreht. Dieses kann man später in diesem Jahr lösen, wenn der Titel für PS5, Xbox Series X|S und den PC erscheint.