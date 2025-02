Lost Records: Bloom & Rage – Der Launch Trailer zum emotionalen Adventure

Das narrative Adventure kommt mit der typischen Handschrift von DON’T NOD, bekannt für Life is Strange. Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte und machen jeden Durchlauf einzigartig. Lost Records: Bloom & Rage ist ab sofort erhältlich, unter anderem als Day One Release bei PlayStation Plus . Eindrücke vom Spiel gibt es in unserem aktuellen Review .

What do you think?