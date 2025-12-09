Lost Records: Bloom & Rage – Don’t Nod hat gezeigt, wie zerbrechlich Jugend wirklich war

Don’t Nod hat mit Life is Strange gezeigt, wie man verletzliche Charaktere in einer harten Welt glaubwürdig inszeniert. Mit Lost Records: Bloom & Rage gelang es den Franzosen erneut ein einfühlsames Abenteuer, das die Magie der Jugend in den Fokus rückt.

Das GamesRadar-Interview mit Regisseur Michel Koch und Produzent Luc Baghadoust unterstreicht: „Wir wollten ein narrative Adventure schaffen, das langsamer ist, Slice-of-Life-Elemente erlaubt und den Spieler:innen Zeit gibt, die Geschichte zu fühlen.“

Ein Spiel über Freundschaft, Verlust und Rückkehr

Die Handlung springt zwischen 1995 und 2022 und zeigt vier Freundinnen, die durch einen traumatischen Verlust geprägt wurden. Ein Paket an ihre ehemalige Highschool-Band bringt sie wieder zusammen, zwingt sie, sich der Vergangenheit zu stellen, und lässt Spieler tief in die komplexen Beziehungen eintauchen. Swann, die Protagonistin, ist eine sorgfältig gezeichnete introvertierte Figur, deren Entscheidungen weniger auf Gameplay als auf emotionaler Intuition basieren.

Ein zentrales Feature ist Swanns Camcorder, mit dem Spieler die Welt beobachten, Freundinnen filmen und die Erinnerungen an Jugend und Unschuld einfangen. „Wir wollten, dass Swann positiv introvertiert wirkt, nicht als Mädchen, das unbedingt aus sich herauskommen muss“, erklärt Koch. Das alte Aufnahmegerät verstärkt das Gefühl von Nostalgie und vermittelt die Verantwortung und Intimität des Dokumentierens.

Übernatürlich, aber emotional greifbar

Das Abyss in den Whispering Woods symbolisiert den Zauber und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Koch beschreibt es als Metapher: „Wenn man ein Kind ist, ist alles magisch, bis die harte Realität kommt. Unsere Spiele zeigen diese Magie – und gleichzeitig die Traurigkeit, dass sie oft verschwindet.“ Die Freundinnen erleben gemeinsam, wie Zusammenhalt hilft, Ängste zu bewältigen, während sie lernen, dass Wünsche und Flüche manchmal dasselbe sind.

Lost Records: Bloom & Rage ist mehr als ein Coming-of-Age-Spiel. Es ist eine zarte, ehrliche Reflexion über Jugend, Freundschaft, Verlust und die bittersüße Wahrheit des Erwachsenwerdens, ein weiteres Meisterstück von Don’t Nod.

Frage an euch: Konntet ihr diese Magie in Lost Records: Bloom & Rage bereits erleben?