Lost Records: Bloom & Rage – Ein Spiel mit Triggerwarnungen so lang wie ein Einkaufszettel

Don’t Nod hat ein Talent dafür, Geschichten zu erzählen, die ans Herz gehen – oder es in Stücke reißen. Mit „Lost Records: Bloom & Rage„, dem spirituellen Nachfolger von „Life is Strange“, erwartet uns ein Spiel voller schwieriger Entscheidungen, emotionaler Abgründe und einer ordentlichen Portion Nostalgie. Wer sich darauf einlässt, sollte jedoch wissen, worauf er sich einlässt. Und genau hier kommt die bemerkenswert detaillierte Liste an Triggerwarnungen ins Spiel.

Triggerwarnungen: Pflicht oder übertriebene Vorsicht?

In einer Zeit, in der fast jeder mit persönlichen Traumata jongliert, ist es keine Überraschung, dass Entwickler sensibler mit heiklen Themen umgehen. Don’t Nod geht einen Schritt weiter und hat eine ausführliche Liste an potenziellen Triggern veröffentlicht – für alle, die sich mental auf das Abenteuer vorbereiten wollen.

Falls ihr die Story noch nicht kennt: „Lost Records: Bloom & Rage“ spielt in zwei Zeitlinien. 1995 waren Swann, Nora, Autumn und Kat unzertrennlich – bis ein dunkles Geheimnis sie dazu brachte, sich ewige Funkstille zu schwören. 27 Jahre später? Nun ja, das Versprechen hielt nicht.

Das Spiel erscheint in zwei Teilen – Tape 1 am 18. Februar, Tape 2 am 15. April – und bleibt dem klassischen Don’t-Nod-Stil treu: Jede Entscheidung hat Konsequenzen, und nicht jeder Ausgang ist ein Happy End.

Die größten Stolpersteine im Spiel

Einige der Triggerwarnungen sind fast schon Standard: Kraftausdrücke, Alkoholkonsum bei Teenagern, milde sexuelle Inhalte. Doch einige Punkte heben sich deutlich hervor:

Fatshaming & Körperdysmorphie – Eltern kommentieren das Gewicht ihrer Kinder, und Swann wird mit Beleidigungen wie „Fettsack“ konfrontiert.

– Eltern kommentieren das Gewicht ihrer Kinder, und Swann wird mit Beleidigungen wie „Fettsack“ konfrontiert. Suggestive Kunst (Comics, Poster) – Kunstwerke, die auf subtile oder direkte Weise sexuelle oder provokante Themen ansprechen.

– Kunstwerke, die auf subtile oder direkte Weise sexuelle oder provokante Themen ansprechen. Homophobe Äußerungen – Im Zeitgeist der 90er normal

– Im Zeitgeist der 90er normal Unheilbare Krankheiten & Verlust – eine harte Kost für alle, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

– eine harte Kost für alle, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Panikattacken & psychische Probleme – nicht nur angedeutet, sondern aktiv thematisiert.

– nicht nur angedeutet, sondern aktiv thematisiert. Gespräche über Jungfräulichkeit/den Verlust der Jungfräulichkeit – Diskussionen, die sich um den gesellschaftlichen Druck und die Erwartungen bezüglich des „Verlustes der Jungfräulichkeit“ drehen.

Dies ist nur ein Ausschnitt der Liste, aber sie zeigt, wie umfassend – vielleicht schon zu sehr bemüht – sich Don’t Nod auf die Gefühle der Spieler einstellt. Es ist eine seltene Mischung aus Sensibilität und narrativer Ehrlichkeit – ein Balanceakt, an den nicht jedes Studio wagt – womöglich, weil es völlig übertrieben sein könnte?

Ein Spiel als übertriebener Spiegel unserer Gesellschaft?

Ah, natürlich, weil eine Liste von Triggerwarnungen der wahre Maßstab für gesellschaftlichen Fortschritt ist. In den 90ern hätten wir wohl höchstens den Hinweis auf gefährliche Schulterpolster gebraucht – heute ist es das, was uns aus der Bahn wirft. „Lost Records: Bloom & Rage“ zeigt also, wie weit wir gekommen sind – na klar, immer noch so weit, dass selbst die einfachsten Wahrheiten uns in den Wahnsinn treiben können.

Und am Ende geht es in „Lost Records: Bloom & Rage“ wirklich nur darum: sich der Vergangenheit stellen, Fehler machen und trotzdem weitermachen. Die universelle Wahrheit des Lebens: Geh vorwärts, während du über jede Kleinigkeit stolperst, die dir nicht passt. Wenn das keine Weisheit ist, was dann?