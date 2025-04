Lost Records: Bloom & Rage – Patch 2.01 räumt auf mit den Geistern der 90er

Tape 2 war emotional, tiefgründig – und voller Bugs. Doch mit dem ersten großen Patch seit Release von Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 greift Entwickler Don’t Nod jetzt beherzt zum digitalen Staubwedel. Version 2.01 ist da, und sie hat es in sich: Über zwei Dutzend konkrete Bugfixes, zahlreiche Detailverbesserungen und ein großer Schub für Performance und Stabilität. Die bittersüße Reise in die Neunziger darf endlich (fast) ungestört weitergehen.

Vom Zeitreise-Drama zum Bug-Museum? Nicht mehr.

Was haben „Licht, Kamera, Action!“, „Wieder allein“ oder „Infiltration“ gemeinsam? Sie alle enthielten Spielfortschrittsblocker, die so manche Retro-Romanze frühzeitig zum Stillstand brachten. Dialoge, die hängen bleiben, Kamerafahrten, die ewig im Loop schleifen, oder einfach Interaktionen, die plötzlich den Dienst verweigern – viele dieser Probleme gehören nun der Vergangenheit an. DON’T NOD hat offenbar sehr genau hingehört – und vor allem aufgeräumt.

Auch an die Trophäenjäger wurde gedacht. Erfolge wie „Geez-O-Meow“ oder „Breakfast Club“ litten unter Triggerproblemen und inkonsistentem Verhalten – für einige Spieler blieb der Lohn fürs narrative Durchhaltevermögen aus. Jetzt heißt es: Nachholen, was das System zuvor verschluckt hat.

Camcorder-Crashs & Konsolen-Kummer

Vor allem die Xbox Series S war mit Abstürzen konfrontiert – teilweise verursacht durch Videos, die nur Sekunden lang waren, aber das System überforderten. Der Patch optimiert das Speichermanagement deutlich und sorgt auch bei häufigem Menü-Hopping für stabile Verhältnisse.

Von der Untertitel-Synchronisation bis hin zur Darstellung von Dylan mit (oder ohne) blauen Flecken – Patch 2.01 poliert auch das Finetuning. Besonders charmant: Selbst veraltete Autokennzeichen aus den 90ern wurden den damaligen US-Regularien angepasst. Liebe zum Detail oder akribische Obsession? Wahrscheinlich beides.

Mit Patch 2.01 zeigt Don’t Nod, dass sie sich ihrer Community verpflichtet fühlen – und dass Tape 2 mehr ist als ein kurzer Nostalgietrip. Es ist ein interaktiver Erinnerungsraum, der jetzt endlich die Stabilität bekommt, die seine Geschichte verdient. Wer also bisher zögerte: Jetzt ist der perfekte Moment, das virtuelle VHS-Band wieder einzulegen.

Weitere Eindrücke aus Lost Records: Bloom and Rage Tape #2 liefert euch unser aktuelles Review.