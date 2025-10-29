Lost Records: Bloom & Rage – PlayStation Plus konnte den Flop nicht verhindern

DON’T NOD hat seine Halbjahreszahlen für 2025 vorgelegt, und die lesen sich wie ein Wechselbad. Der Umsatz des französischen Studios stieg zwar um das 3,8-Fache auf rund 7 Millionen Euro, doch am Ende steht trotzdem ein Verlust von satten 20 Millionen. Hauptgrund: das schwache Abschneiden von Lost Records: Bloom & Rage, dem neuen Adventure der Life is Strange-Macher.

Das Spiel, das über PlayStation Plus zusätzlichen Schwung erhalten sollte, blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Laut Geschäftsbericht musste DON’T NOD sogar 13,1 Millionen Euro abschreiben, eine klare Ansage, dass sich die Investition nicht wie erhofft ausgezahlt hat. Immerhin: Der Abschreibungsbetrag betrifft nur den Buchwert, nicht den Cashflow.

Netflix soll die Lücke füllen

CEO Oskar Guilbert betont dennoch positive Entwicklungen. Das Studio habe seine Kosten besser im Griff und mit Netflix einen neuen Partner gewonnen. Unter dieser Kooperation entsteht in Montréal ein neues, storybasiertes Spiel auf Basis einer bekannten Netflix-Marke, ein Schritt, der DON’T NOD stärker ins Transmedia-Geschäft bringen soll.

Die Vereinbarung könnte sich langfristig als wichtiger Rettungsanker erweisen. Denn während das Performance-Programm bereits erste Einsparungen liefert (rund 1,1 Millionen Euro pro Jahr), braucht DON’T NOD dringend Projekte, die auch wirtschaftlich funktionieren.

Hoffnung liegt auf Aphelion und Co.

Im zweiten Halbjahr setzt das Studio auf frischen Output. The Lonesome Guild erschien am 23. Oktober unter dem ID@Xbox-Label, während mit Aphelion für 2026 bereits das nächste große Projekt in Arbeit ist, inklusive Xbox Game Pass-Start. Auch ein weiteres Projekt mit dem Codenamen P14 befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Was Lost Records: Bloom & Rage angeht, bleibt der Nachgeschmack bitter. Das ambitionierte Zwei-Teile-Format überzeugte mit Charakteren und Dialogen, verpasste aber den spielerischen Fortschritt, den viele Fans nach Life is Strange erwartet hatten. Emotional stark, ja, aber wirtschaftlich ein Dämpfer.

DON’T NOD steckt mitten im Umbau, mit Lichtblicken, aber ohne Erfolgsgarantie. Lost Records: Bloom & Rage zeigt, dass selbst ein PlayStation Plus-Release kein Allheilmittel ist. Wenn das Studio seine kreative DNA mit besserem Kostenbewusstsein verbindet, könnte die Netflix-Partnerschaft der dringend benötigte Neustart sein.