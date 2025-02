Lost Records: Bloom & Rage Tape 1 erscheint bei PS Plus, Soundtrack und ein neuer Trailer

Beim letzten State of Play wurde außerdem bestätigt, dass Lost Records: Bloom & Rage im PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog enthalten sein wird. Zum Release erhalten PlayStation Plus-Mitglieder außerdem 10 % Rabatt, ein Angebot, das bis zum 4. März gültig ist.

Die Vorbestellungen für das exklusive Doppelvinyl sind ab heute auf der offiziellen Website von Kid Katana möglich. Fans können zwischen zwei Farbeditionen wählen: einem transparenten Pink für „Bloom“ und einem transparenten Blau für „Rage“. Zusätzlich gibt es ein Poster im angesagten Punk-Stil und weitere Extras. Der Soundtrack selbst umfasst 18 Tracks und bewegt sich zwischen Dream-Pop und Ambient-Klängen. Besonders hervorzuheben ist der energiegeladene Punksong See You in Hell, der das Album anführt.

