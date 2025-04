Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 – Darauf können sich Fans freuen

Heute erscheint Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, das nach dem erfolgreichen Auftakt des Spiels nun endlich das liefert, was sich Fans und Spieler von dem neuen Don’t Nod-Franchise erhofft haben. Weg von Gefühlsduseleien und hin zu echtem Mystery-Feeling.

Im ersten Tape Bloom (unser Review) durften wir vier Mädchen durch einen scheinbar endlosen Sommer begleiten, der wie aus einem Indie-Film der 90er wirkt – voller Sonnenlicht, Freundschaft und leiser Vorahnungen. Doch wie Michel Koch im Gespräch mit dem PlayStation Blog verrät, war das nur die halbe Wahrheit. Jetzt wird die Geschichte düsterer, rätselhafter – und gefährlich. Tape 2: Rage ist nicht bloß eine Fortsetzung, sondern der Moment, in dem der Schleier fällt und sich zeigt, was sich wirklich hinter dem harmlosen Sommerurlaub verbirgt.

„Im ersten Teil ging es um das Kennenlernen, um das Gefühl von Jugend und Nähe“, erklärt Koch. „Aber Rage ist das Echo auf den Cliffhanger – und dieses Echo hallt tief.“ Was sich auf einer abgelegenen Lichtung ereignete, war kein Zufall. Und auch keine bloße Teenager-Fantasie. Es ging um mehr. Eine Box wurde geöffnet, ein Versprechen gebrochen, und eine Wahrheit ans Licht gezerrt, die besser im Dunkeln geblieben wäre.

Mystery, das unter die Haut geht

Während der erste Teil wie eine nostalgische Zeitreise anmutete, schlägt Rage eine ganz andere Tonlage an: übernatürlich, bedrohlich, surreal. Doch Koch betont, dass diese Elemente nicht bloß als Schockeffekte dienen. „Ich liebe es, wenn das Übernatürliche nicht einfach nur da ist, sondern sich aus der Psyche der Charaktere speist. So wird Mystery zur emotionalen Waffe.“

Man erfährt also nicht nur, was passiert ist – sondern wird selbst hineingezogen in ein Netz aus Schuld, Angst und unausgesprochenen Wahrheiten. Besonders spannend: Die Entscheidungen aus dem ersten Tape beeinflussen nun spürbar, wie sich das Drama entfaltet. Habt ihr bei der Lichtung gezögert oder euch in Gefahr gestürzt? Wart ihr ehrlich oder habt ihr gelogen? All das holt euch nun ein.

Der Camcorder als Spiegel der Seele

Ein besonderes Augenmerk liegt wieder auf Swanns Camcorder – doch diesmal geht er über seine Rolle als hübsches Gimmick hinaus. „Er ist Swanns Schutzschild. Und ein Schlüssel zur Wahrheit“, so Koch. Der Spieler filmt, beobachtet, dokumentiert – doch vielleicht sieht die Kamera Dinge, die andere nicht sehen. Und vielleicht ist das genau das Problem. Es gibt sogar ein neues Rätsel rund um die Kamera, das Gameplay und Story kunstvoll miteinander verwebt – mehr will Koch nicht verraten.

Der Zeitsprung von 27 Jahren bleibt ebenfalls zentral. Die Bar, in der sich die Freundinnen wiedersehen, wird zur Bühne für die Auflösung – oder zur Konfrontation. Laut Koch warten gleich vier mögliche Enden auf die Spieler, abhängig davon, was sie zuvor entschieden haben. Ob Versöhnung, Trennung oder etwas ganz anderes – alles ist möglich. Und nicht jeder wird unversehrt aus dieser Nacht hervorgehen.

Während der erste Teil das Herz berührte, greift der zweite nach der Seele. Koch und sein Team liefern keinen bloßen Mystery-Thriller ab, sondern eine emotionale Grenzerfahrung, bei der jede Entscheidung wie ein Schritt durch den Nebel ist – nie sicher, ob man auf festem Boden steht oder geradewegs ins Ungewisse tritt. Wer Bloom geliebt hat, wird Rage nicht vergessen. Und wer neu einsteigt, sollte sich gut überlegen, wem er traut. Denn manchmal ist die Kamera ehrlicher als die besten Freunde.

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 wird heute Nachmittag um 18 Uhr MEZ mit einem kostenlosen Update freigeschaltet.