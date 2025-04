Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2: Freischaltzeit und kostenloses Update

Am heutigen Dienstag, dem 15. April 2025, ist es endlich so weit: Um 18 Uhr wird „Tape 2: Rage“ des narrativen Adventures Lost Records: Bloom & Rage veröffentlicht. Nach dem erfolgreichen Start von „Tape 1: Bloom“ im Februar können Spieler nun die Geschichte der vier Protagonistinnen Swann, Nora, Autumn und Kat fortsetzen.​

Ein Blick zurück: Die Geschichte von Bloom & Rage

Entwickelt von Don’t Nod Montréal, dem Studio hinter Life is Strange, entführt Lost Records: Bloom & Rage die Spieler in eine fesselnde Erzählung, die auf zwei Zeitebenen spielt: dem Sommer 1995 und dem Jahr 2022. Im Mittelpunkt stehen vier Highschool-Freundinnen, die durch ihre gemeinsame Zeit in einer Punkband verbunden sind. Ein mysteriöses Ereignis im Jahr 1995 führt dazu, dass sie sich schwören, nie wieder darüber zu sprechen. 27 Jahre später treffen sie sich erneut, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Ursprünglich für den 18. März geplant, wurde die Veröffentlichung von „Tape 2: Rage“ auf den 15. April verschoben, um zusätzliche Optimierungen vorzunehmen und den Spielern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. Dieses Update ist für alle Besitzer des Spiels kostenlos und wird automatisch in der Bibliothek verfügbar sein. Um „Rage“ zu spielen, müssen Spieler lediglich das Spiel aktualisieren.

Spielerische Highlights und Atmosphäre

Lost Records: Bloom & Rage besticht durch seine tiefgründige Charakterentwicklung, emotionale Erzählweise und eine visuelle Gestaltung, die an die 90er-Jahre erinnert. Die Spieler erleben eine Mischung aus Coming-of-Age-Drama und übernatürlichen Elementen, die durch die duale Zeitebene noch verstärkt wird. Die musikalische Untermalung stammt von Künstlerinnen wie Ruth Radelet, dem Elektropop-Duo Milk & Bone und der Nora Kelly Band, die gemeinsam einen Soundtrack geschaffen haben, der die Stimmung des Spiels perfekt einfängt.

Mit der Veröffentlichung von „Tape 2: Rage“ erreicht Lost Records: Bloom & Rage seinen Höhepunkt. In unserem Review zu „Tape 1“ kamen wir zu dem Fazit:

„Die 90er-Jahre-Nostalgie trifft genau ins Schwarze, die Charaktere sind glaubwürdig, und die Mischung aus Freundschaft, Selbstfindung und Mystery macht neugierig. Allerdings braucht das Spiel viel Zeit, um in Fahrt zu kommen. […] Nach diesem Auftakt bleibt zu hoffen, dass Tape 2 etwas mehr Spannung liefert und den Mystery-Part weiter ausbaut. Dann könnte Lost Record: Bloom and Rage tatsächlich an die besten Zeiten von Life is Strange anknüpfen.“

Lost Records: Bloom & Rage ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.