Lost Records: Bloom & Records – Wichtiges Update für Tape 2 in Arbeit

Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, diese Probleme so schnell wie möglich zu beseitigen. In ihrem Statement betonten die Entwickler, dass die Fehlerbehebung höchste Priorität habe. Ein entsprechender Patch soll in Kürze erscheinen.

Das narrative Abenteuer Lost Records: Bloom & Records steht vor einem wichtigen Update, das einige schwerwiegende Probleme beheben soll. Entwickler Don’t Nod hat ein offizielles Statement veröffentlicht, in dem sie ihren Fortschritt bei der Fehlerbehebung erläutern. Spieler, die auf ärgerliche Bugs gestoßen sind, dürfen sich also auf baldige Verbesserungen freuen.

