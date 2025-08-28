Lost Soul Aside – Demo erscheint in Kürze auf PS5

Sony und Ultizero Games bringen den actiongeladenen RPG-Titel Lost Soul Aside endlich in die Hände der Spieler, zusätzlich in Form einer Demo, die in Kürze in einigen Regionen verfügbar ist. Für alle anderen beginnt das Abenteuer offiziell am 29. August auf PlayStation 5 sowie auf PC.

Trial by Combat: Erste Schritte im heroischen Abenteuer

Die Demo von Lost Soul Aside bietet einen kompakten Einblick in die Welt von Kaser, dem Helden der Geschichte, und stellt Spieler direkt vor zwei intensive Bosskämpfe. Im Kampf gegen die legendäre Rose Queen müssen schnelle Reflexe und geschickte Kombinationen von Schwerthieben eingesetzt werden, um die Angriffe der Gegnerin abzuwehren.

Danach wartet der epische Showdown mit Holy Knight Commander Victor und einem gewaltigen Ancient Mecha. Hier kommt nicht nur die zwei­händige Großschwert-Kombo zum Einsatz, sondern auch die sogenannten Arena Powers, die taktisch klug eingesetzt werden müssen. Wer sich auf diesen Teil der Demo einlässt, bekommt ein gutes Gespür dafür, wie sich Lost Soul Aside im vollen Spiel anfühlen wird – actionreich, strategisch anspruchsvoll und mit einem spürbaren Gewicht hinter jeder Entscheidung.

Demo als Blick in die Zukunft

Es ist wichtig zu wissen: Eure Fortschritte aus der Demo werden nicht in das fertige Spiel übernommen. Dennoch bietet sie eine wertvolle Gelegenheit, das Kampfsystem auszutesten und ein Gefühl für die Spielmechaniken zu entwickeln, bevor ihr euch in die komplette Story stürzt, einschließlich der angekündigten Verbesserungen.

Für Fans von flüssigen Action-RPGs ist die Demo ein klarer Hinweis darauf, was sie am 29. August erwartet. Wer schon jetzt ein Gespür für Timing, Combos und Arena Powers bekommt, hat beim offiziellen Release einen kleinen Vorteil. Gleichzeitig liefert sie genügend Material, um die Begeisterung zu messen und zu entscheiden, ob man Kaser auf seinem epischen Weg begleiten möchte.

Abschließend bleibt die Frage: Seid ihr bereit, die Herausforderungen von Lost Soul Aside anzunehmen, bevor die volle Reise beginnt?