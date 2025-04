Lost Soul Aside erneut verschoben – Fans müssen sich mehrere Monate gedulden

Es war einmal der 30. Mai, der Tag, an dem wir alle gespannt auf den Release von Lost Soul Aside gewartet haben. Doch wie so oft im Leben kommt es anders als erwartet. Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Ultizero Games haben das Release-Datum nun auf den 29. August verschoben. Die Verschiebung ist ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte der Entwicklung dieses Action-RPGs, das in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Warum der 30. Mai nicht mehr realistisch war

Die Ankündigung kam nicht aus dem Nichts. Yang Bing, CEO und Game Director von Ultizero Games, äußerte sich dankbar über die weltweite Resonanz und erklärte, dass das Team noch mehr Zeit benötige, um das Spiel den hohen Standards zu entsprechen, die sich das Studio selbst gesetzt hat. „Wir möchten unseren Fans, die auf den Start warten, unseren herzlichsten Dank aussprechen“, sagte Bing in einer offiziellen Erklärung. Eine respektable Geste, die jedoch wenig über die bittersüße Enttäuschung der Fans hinwegtrösten dürfte.

Was erwartet uns nun an diesem neuen Datum im August? Lost Soul Aside nimmt uns mit auf eine düstere Reise durch eine Welt, die von mysteriösen Dimensionsinvasoren aus dem Sternenhimmel bedroht wird. Die Geschichte dreht sich um die Rettung von Louisa, einer verlorenen Seele, und um den Kampf gegen furchterregende Gegner und gigantische Bosse, die in rasantem Tempo herausgefordert werden müssen. Spieler können sich auf spektakuläre Angriffs-Kombinationen freuen, die in dynamischen Kämpfen zur vollen Geltung kommen – ein Markenzeichen des Spiels, das es von anderen Titeln im Genre abhebt.

Lost Soul Aside wird exklusiv für PlayStation 5 und PC über Steam sowie den Epic Games Store erscheinen. Trotz der Enttäuschung über die Verschiebung bleibt die Vorfreude groß. Das Team von Ultizero Games gibt alles, um den epischen Anspruch des Spiels zu erfüllen – und wenn wir ehrlich sind, haben wir auch nichts dagegen, noch etwas länger zu warten, wenn es am Ende ein noch besseres Erlebnis verspricht.