Lost Soul Aside: Großes „Surge of Voidrax“-Update bringt 100-Wellen-Modus

Lost Soul Aside ist noch nicht lange erhältlich, aber Ultizero Games und Sony zeigen bereits, dass sie das Action-RPG aktiv weiterentwickeln wollen. Am 18. November erscheint ein kostenloses Update, das nicht nur einen neuen Modus bringt, sondern auch einige Komfortfunktionen nachreicht, die viele Spieler schon seit Release gefordert hatten.

Und genau das macht „Surge of Voidrax“ spannender, als es der nüchterne Patch-Name vermuten lässt. Wir haben die Details hier zusammengefasst.

Neuer 100-Wellen-Modus: „Surge of Voidrax“

Der Hauptteil des Updates ist ein Challenge-Modus, der euch in eine abgeschlossene Dimension schickt. Dort wartet ein Endurance-Run über bis zu 100 aufeinanderfolgende Wellen, in denen Bossvarianten, Elite-Mobs und andere bekannte Gegner gemeinsam auftreten. Alles ist von Beginn an freigeschaltet: Skilltrees, Waffen, Tools. Das lädt dazu ein, Builds zu testen, ohne erst Ressourcen farmen zu müssen.

Spannend ist vor allem die Struktur. Nach jeder Welle könnt ihr in Lianas Shop eure Vorräte auffüllen, Arena-Power verbessern oder neue Waffen einsammeln. Dadurch entsteht ein leichter Rogue-Lite-Flow, der Lost Soul Aside bisher gefehlt hat.

Wer bestimmte Meilensteine das erste Mal knackt, erhält Phantom-Karten – Crafting-Zutaten für neue kosmetische Outfits. Ein klarer Anreiz, sich noch einmal an einen Run zu wagen.

Mehr Tempo, mehr Komfort, mehr Kontrolle

Neben dem Challenge-Modus schraubt Ultizero Games an der Kampagne selbst. Spieler, die das Intro bereits kennen, dürfen zukünftig die komplette Prolog-Sequenz überspringen und direkt in die Kämpfe einsteigen. Klingt simpel, macht aber gerade beim zweiten Durchgang einen großen Unterschied.

Dazu kommt der Voidrax Pathfinder, ein optionaler Helfer, der Orientierung gibt, wenn Puzzle oder Wegführung nicht eindeutig sind. Gerade in späteren Gebieten kann das Frust abfangen, ohne das Spielgefühl zu verwässern.

Optisch tut sich ebenfalls etwas. Die Cutscenes wurden überarbeitet, Charakteranimationen wirken jetzt glaubhafter und die Beleuchtung wurde global angepasst. Auch Lippen-Bewegungen in Umgebungsdialogen sollen natürlicher wirken. Zusammen ergibt das einen spürbar filmischeren Eindruck, den man bei einem Spiel dieser Größenordnung durchaus erwarten darf.

Auch im Kampf selbst wurde gefeilt. Ausweichrollen, Doppelsprünge und die großen Waffen – vor allem Sense und Greatsword – fühlen sich laut Entwickler nun direkter an. Dazu kommen frei belegbare Tasten, was viele Spieler bisher vermisst haben.

Lost Soul Aside hat noch Baustellen, aber das Update deutet klar darauf hin, dass Ultizero Games das Feedback ernst nimmt. Der neue Modus ist ein sinnvoller Zusatz für Spieler, die nach der Story mehr Tiefe wollen, und die Gameplay-Anpassungen wirken, als ob sie das Grundgerüst enger an das heranrücken, was Fans eines effektgeladenen Action-RPGs erwarten.

Die entscheidende Frage bleibt: Reicht dieser Support, um Lost Soul Aside langfristig im Gespräch zu halten.