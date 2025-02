Lost Soul Aside: Kommt der neue Trailer bei der State of Play?

Das Action-RPG Lost Soul Aside befindet sich seit Jahren in der Entwicklung, doch das Interesse an dem ambitionierten Titel von UltiZero Games ist ungebrochen. Jedes neue Lebenszeichen sorgt für Aufsehen, und nun verdichten sich die Hinweise, dass ein frischer Trailer bei der kommenden State of Play am 12. Februar präsentiert wird.

Entwickler deutet Enthüllung an

Offiziell bestätigt ist die Präsentation zwar bisher nicht, doch UltiZero Games hat selbst die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Zunächst wurde der offizielle Tweet von PlayStation zur State of Play retweetet – ein typischer Hinweis darauf, dass eine Ankündigung bevorstehen könnte. Wenig später folgte dann ein eigenständiger Tweet mit den schlichten, aber vielsagenden Worten: „Die Antwort ist ja.“

The answer is « yes ». — Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) February 11, 2025

Viele Fans interpretieren dies als klare Bestätigung, dass Lost Soul Aside auf dem Event vertreten sein wird.

Lang erwartetes Action-RPG nähert sich dem Release

Bereits im letzten Jahr wurde offiziell bekannt gegeben, dass Lost Soul Aside 2025 erscheinen soll. Der Titel kombiniert rasante Action mit beeindruckender Grafik und wurde in der Vergangenheit oft mit Final Fantasy und Devil May Cry verglichen. Nach jahrelanger Entwicklung könnte ein neuer Trailer nun endlich einen detaillierteren Blick auf das Spiel sowie ein mögliches Release-Datum liefern.

Fans müssen sich also nur noch wenige Stunden gedulden, um herauszufinden, ob das mysteriöse „Ja“ von UltiZero Games tatsächlich auf eine große Enthüllung bei der State of Play hindeutet.