Lost Soul Aside – Patch 1.012 behebt Savegame-Bug und verbessert Performance auf PS5

Das Action-RPG Lost Soul Aside erhält mit Patch 1.012 ein Update, das sich vor allem um Stabilität, Komfort und kleine, aber spürbare Detailverbesserungen kümmert. Entwickler UltiZero Games reagiert damit auf mehrere Bugs, die Spieler seit dem Launch gemeldet hatten, und liefert zugleich einige sinnvolle Optimierungen für die tägliche Spielpraxis.

Unter anderem wurde ein Softlock im zweiten Kapitel („Skycrest Badlands“) behoben, der Spieler nach einer Dialogentscheidung komplett ausbremsen konnte. Auch mehrere Waffen, darunter das Stygian Wraith Polesword oder das Ancient Thunder Greatsword, wurden teils nicht korrekt gespeichert. Betroffene Spieler müssen sich aber nicht ärgern: Das Update vergibt die Items automatisch beim nächsten Spielstart.

Kleine Fehler, große Wirkung

Im vierten Kapitel, insbesondere in den Gebieten Redstone Mines und Royal Court of Frosthold, wurden mehrere Bugs beseitigt, die sowohl die Spiellogik als auch die Performance beeinflussten. So konnte Begleiter Kaser in einer Mission wortwörtlich „aus der Welt fallen“, was nun der Vergangenheit angehört. Auch fehlerhafte Ladezonen im Hafenbereich oder wiederholte Dialogzeilen wurden korrigiert.

Ein besonderes Augenmerk lag zudem auf der Audioqualität. Schwertschwinger und Fusion-Blasts klingen jetzt endlich so wuchtig, wie sie aussehen. Hinzu kommen Verbesserungen bei Dialoganimationen und Kameraoptionen, inklusive eines neuen Toggles für die automatische Kameradrehung im Standby-Modus.

PC-Version mit mehr Sichtfeld

PC-Spieler profitieren zusätzlich von einer überarbeiteten FOV-Einstellung, die das Sichtfeld auf Breitbild-Monitoren erweitert. Außerdem wurde ein Anzeigefehler mit schwarzen Balken behoben, der zuvor für Irritationen gesorgt hatte.

Insgesamt zeigt Patch 1.012, dass UltiZero Games aktiv auf Community-Feedback hört und das ambitionierte Projekt weiter glättet. Gerade weil Lost Soul Aside durch sein hohes Tempo und den Effekt-Overload oft am Limit läuft, sind solche Feinschliffe entscheidend für ein rundes Spielerlebnis.

Bleibt zu hoffen, dass das Team diesen Rhythmus beibehält, denn mit der richtigen Update-Strategie könnte Lost Soul Aside langfristig genau das werden, was Fans sich erhofft hatten: ein technisch und spielerisch ausgereiftes Action-RPG mit Seele.