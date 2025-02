Lost Soul Aside: Stylisches Action-RPG erscheint im Mai 2025

Lost Soul Aside bietet rasante Hack-and-Slash-Kämpfe, die an eine Mischung aus Devil May Cry und Final Fantasy XV erinnern. Kasers Kampfstil basiert auf blitzschnellen Schwertkombos, präzisen Ausweichmanövern und verheerenden Finishing-Moves. Spieler können nahtlos zwischen verschiedenen Waffen wechseln und dabei spektakuläre Angriffsketten entfesseln.

Das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games bringt mit Lost Soul Aside ein atemberaubendes Action-Adventure-RPG auf den Markt. Seit seiner ersten Enthüllung sorgte das Spiel mit seinem blitzschnellen Gameplay, atemberaubender Grafik und spektakulären Kämpfen für Aufsehen. Nun steht endlich ein Release-Termin fest: Am 30. Mai 2025 erscheint der Titel für PlayStation 5 und PC.

