Lost Soul Aside: Update 1.009 bringt Balance-Änderungen und technische Optimierungen

Seit seinem Release im August hat Lost Soul Aside einen schweren Stand. Nach jahrelanger Entwicklung traf das Actionspiel zwar mit seinem schnellen Kampfsystem einen Nerv, doch zahlreiche Design-Schwächen und technische Probleme sorgten schnell für Ernüchterung. Jetzt versuchen Sony und Entwickler Ultizero Games gegenzusteuern: Mit Patch 1.009 steht ein umfassendes Update bereit, das sowohl Gameplay als auch Technik verbessern soll.

Was steckt im Update?

Die Patch Notes lesen sich wie eine Mischung aus Feintuning und technischer Aufräumarbeit. Besonders im Fokus steht das Balancing der Kämpfe:

Schild-Fähigkeiten haben neue Laufzeiten, um unfair lange Blockphasen zu vermeiden.

Großschwert-Skills wurden überarbeitet, die Zeitfenster für Unverwundbarkeit klarer definiert.

Auf technischer Seite wurden Ray-Tracing-Schatten optimiert, was vor allem auf leistungsstarken Systemen für ein saubereres Bild sorgt.

Dazu kommen Bugfixes und allgemeine Optimierungen, die kleinere, aber nervige Probleme ausräumen sollen. Insgesamt ein Paket, das zeigt: Das Team arbeitet weiter aktiv am Spiel, auch wenn die erste Begeisterung in der Community längst abgeflaut ist.

Dear souls,

Patch 1.009 is now live for PlayStation 5 and PC users. Fixing bugs, polishing gameplay, improved visuals and enhancing PC performance today!

As usual, we are grateful for your continued support. 🫶 pic.twitter.com/jo1CscDUBN — Lost Soul Aside (@Lost_Soul_Aside) September 19, 2025

Reicht das für ein Comeback?

Die entscheidende Frage bleibt, ob kontinuierliche Patches wie dieser das Image von Lost Soul Aside noch retten können. Spieler, die am Kampfsystem ohnehin Gefallen gefunden haben, profitieren klar von den Änderungen. Doch für alle, die das Spiel wegen seiner erzählerischen Schwächen oder repetitiven Struktur früh beiseitegelegt haben, könnte selbst ein großer Patch zu wenig sein.

Vielleicht ist das Update aber genau der Schritt, den es braucht, um das Fundament zu stabilisieren und langfristig Vertrauen zurückzugewinnen.

Seid ihr noch mit Lost Soul Aside beschäftigt oder wartet ihr auf größere Inhalte? Diskutiert gern mit uns in den Kommentaren.