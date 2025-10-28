Loulan: The Cursed Sand – Düsteres Action-RPG mit Wüstenmagie und tragischer Liebesgeschichte

Mit Loulan: The Curseloukd Sand bringt das chinesische Studio ChillyRoom ein Action-RPG an den Start, das sich wohltuend von westlichen Genrevertretern absetzt. Das Spiel ist Teil des PlayStation China Hero Project, erscheint für PS5 sowie PC (Steam & Epic Games Store) – ein Release-Termin steht allerdings noch aus.

Der erste Trailer und frische Screenshots lassen bereits erahnen, dass hier kein typischer Fantasy-Titel wartet, sondern eine ungewöhnlich düstere Geschichte aus der Wüste.

Zwischen Liebe, Fluch und Sandmagie

Die Handlung führt in das alte Königreich Loulan, eine einst blühende Stadt entlang der legendären Seidenstraße. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines verfluchten Kriegers, eines Skeletts, das in den Wirren des Krieges zu seiner einstigen Heimat zurückkehrt, um seine verlorene Prinzessin zu finden. Das klingt nach Pathos, ist aber im Trailer angenehm zurückhaltend inszeniert: Statt übertriebener Heldenposen gibt’s ruhige Zwischentöne, feinen Soundtrack und eine klare visuelle Vision.

Spielmechanisch setzt Loulan: The Cursed Sand auf Top-Down-Action mit realistischem Nahkampf. Der Spieler kann zwischen zwei Formen wechseln – Knochenform und Sandform. Das eröffnet unterschiedliche Kampfstile und Interaktionsmöglichkeiten in der Welt. Laut Entwickler sollen Kämpfe taktischer Natur sein: Wer einfach draufhaut, verliert.

Feiner Sand statt Effektgewitter

ChillyRoom legt Wert auf Handarbeit und Atmosphäre. Statt offener Welt gibt es handgefertigte Regionen mit unterschiedlichen Biomen und Puzzles, die mit Sandkräften gelöst werden. Das erinnert ein wenig an alte Action-Adventures, wirkt aber moderner inszeniert.

Auch die Gegner sollen Abwechslung bieten, von kleinen Gruppen bis hin zu bossartigen Elitekämpfen, bei denen Reaktionsvermögen und Beobachtung gefragt sind. Die Präsentation wirkt sauber, klar strukturiert und optisch überraschend hochwertig für ein Indie-Projekt.

Wenn Loulan: The Cursed Sand hält, was Trailer und Konzept versprechen, könnte es einer der stärksten Vertreter des China Hero Project werden. Das Spiel kombiniert fernöstliche Mythologie mit einem Gameplay-Ansatz, der an Klassiker wie Hyper Light Drifter oder Hades erinnert, nur eben deutlich bodenständiger.

Wann genau der Titel erscheint, bleibt unklar, aber der erste Eindruck: stilvoll, tragisch, anders.