Lux und Samira stürmen das 2XKO-Roster: Riot zündet die nächste Stufe

Riot Games bringt die beiden League of Legends-Champions Lux und Samira als spielbare Charaktere in den Free-to-Play-Prügler 2XKO. Die offizielle Ankündigung fand am Wochenende im Rahmen der EVO 2026 statt. Ein fetter Gameplay-Showcase für beide Kämpferinnen soll im Laufe des Jahres folgen.

Die Neuzugänge schrauben das Roster des 2v2-Tag-Team-Fighters auf mittlerweile 16 spielbare Champions hoch. Während Lux in League of Legends für ihre weitreichenden Lichtzauber bekannt ist, setzt Samira auf einen aggressiven Mix aus Pistolen und Klingen.

Fernkampf-Magie trifft auf Nahkampf-Stil

Das perfekte Material für knackige Tag-Kombos. Riot zeigt im ersten Teaser kurze Action-Schnipsel, hält sich mit detaillierten Movesets aber noch zurück. Der Release der beiden Neuzugänge ist fest für 2026 eingeplant. Ein exakter Tag steht aus.

Das Line-up wächst strategisch klug. Lux bedient die riesige Casual-Fanbase von League. Samira bringt das perfekte Moveset für die Fighting-Game-Community mit. Riot liefert genau die Mischung, die „2XKO“ braucht. Keine Experimente, sondern Volltreffer. Das zeigt, dass die Entwickler die Brücke zwischen MOBA-Fans und Core-Gamern ernsthaft schlagen wollen. Das Gameplay muss das jetzt auf dem Screen beweisen. Wir warten auf die Trailer.

Die Auswahl sitzt. Samiras Style schreit förmlich nach Combos, während Lux das Zoning-Spiel dominieren dürfte. Die Community hat genau solche Kontraste gefordert. Riot liefert. Jetzt müssen die Frame-Daten stimmen.

Baut ihr euer Team um die Distanz-Kontrolle von Lux oder setzt ihr auf Samiras Rushdown-Potenzial?