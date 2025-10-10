MachineGames deutet neues Spiel zum 15. Jubiläum an – was kommt nach Indiana Jones?

MachineGames hat Geburtstag – 15 Jahre, um genau zu sein. Das Studio, das mit der Wolfenstein-Reihe und zuletzt Indiana Jones and the Great Circle zwei der stilprägendsten First-Person-Adventures der letzten Jahre geschaffen hat, nutzte den Anlass für einen kleinen Teaser, der die Community sofort in Aufruhr versetzte.

In einem Jubiläumsposter, das auf X veröffentlicht wurde, zeigt MachineGames alle bisherigen Projekte, vom Debüt Wolfenstein: The New Order bis hin zum jüngsten Indy-Abenteuer. Doch am rechten Rand prangt ein geheimnisvoller Platzhalter mit einem großen Fragezeichen. Kein Titel, kein Logo, kein Text. Nur dieser leere Kasten, aber genug, um die Fantasie der Fans anzuheizen.

Hinweise auf das nächste Projekt – Wolfenstein oder etwas Neues?

Seit dem Release von Indiana Jones and the Great Circle ist es ruhig geworden um das schwedische Studio. Doch intern scheint längst das nächste große Projekt in Arbeit zu sein. Ob es sich dabei um einen neuen Teil der Wolfenstein-Reihe handelt, liegt nahe. Schon in früheren Interviews hatten Entwickler ihr Interesse bekundet, die Saga um B.J. Blazkowicz fortzuführen.

Gleichzeitig wäre es keine Überraschung, wenn MachineGames – beflügelt durch den Erfolg von Indiana Jones und die Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games – an einer Fortsetzung oder Erweiterung dieses Universums arbeitet. Die Nachfrage wäre da, Disney dürfte kaum etwas dagegen haben, und das Team hat bereits bewiesen, dass es den Ton und die Ästhetik perfekt trifft.

Trotzdem wäre ein völlig neues Projekt vielleicht die spannendste Option. MachineGames hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es mehr kann als nur bekannte Marken bedienen. Ein frisches Setting oder eine neue IP könnte das Studio aus dem Schatten seiner eigenen Erfolge holen, und zeigen, dass es noch immer bereit ist, Risiken einzugehen.

MachineGames feiert 15 Jahre – und teasert dabei geheimnisvoll sein nächstes Spiel.

Wann erfahren wir mehr?

Da das mysteriöse Symbol auf einem offiziellen Jubiläumsposter auftaucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass MachineGames bald mehr verrät, möglicherweise noch 2025. Vielleicht auf den The Game Awards? Vielleicht in einem Xbox-Showcase?

Was auch immer kommt: MachineGames steht an einem spannenden Punkt seiner Geschichte. Zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft liegt ein Fragezeichen, und genau das macht es so interessant.