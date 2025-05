MachineGames: Geheimprojekt für Wolfenstein eingestellt?

MachineGames hat sich über Jahre als verlässlicher Entwickler für die Wolfenstein-Reihe einen Namen gemacht – eine Marke, die vor allem Fans der intensiven Nazi-Ballerei begeistert. Doch mit Indiana Jones und der Große Kreis zeigte das Studio, dass es mehr draufhat als nur B.J. Blazkowicz und seine Abenteuer. Trotz des unbestrittenen Erfolgs des Indy-Titels, der vor allem auf der PlayStation-Plattform richtig Fahrt aufnahm, blieb es in der Wolfenstein-Welt lange Zeit ruhig – sehr zur Enttäuschung vieler Anhänger.

Ein unangekündigtes Projekt wurde gestrichen

Für Enthusiasten der Branche sind soziale Plattformen wie LinkedIn manchmal eine Fundgrube an Hinweisen. So entdeckte der X-User Timur222, dass Ayagaure „Ayi“ Sánchez Dieppa, ein ehemaliger Artist bei MachineGames, in seinem Profil angibt, zwischen 2022 und 2024 an einem „abgesagten, unangekündigten Projekt“ gearbeitet zu haben. Was genau hinter diesem mysteriösen Eintrag steckt, ist nicht offiziell bestätigt, doch die Vermutung liegt nahe, dass es sich um ein Wolfenstein-Spiel handeln könnte – schließlich ist die Anzahl der IPs, an denen das Studio arbeitet, begrenzt.

Die Absage eines solchen Projekts wäre bitter für die treuen Fans, die auf eine Rückkehr zu den intensiven, actiongeladenen Nazi-Schlachten hoffen. Gleichzeitig zeigt Indiana Jones und der Große Kreis, dass MachineGames die Kreativität und Fähigkeit besitzt, auch frische, neue Welten zu erschaffen. Ob diese Absage also endgültig ist oder vielleicht nur ein temporärer Rückschlag, bleibt abzuwarten.

Zukunftspläne bleiben vage, Hoffnungen groß

Die aktuelle Bethesda-Roadmap gab keinen Aufschluss über ein neues Wolfenstein-Spiel, doch mit zahlreichen Codenamen bleibt Raum für Überraschungen. Die Spielebranche ist bekannt für ihre abrupten Wendungen – vielleicht arbeitet MachineGames im Geheimen an einer neuen IP oder an einem Comeback der Kultserie, das uns alle überrascht. Wahrscheinlich wäre auch Indiana Jones 2, nachdem der aktuelle Ableger äußerst erfolgreich durchgestartet ist.

Bis dahin bleibt den Fans nur die Hoffnung auf ein Wolfenstein, das den Geist der Klassiker wieder einfängt und mit modernen Elementen bereichert. Denn nach dem Erfolg mit Indiana Jones wünschen sich viele Spieler nichts sehnlicher, als endlich wieder in den ikonischen Kampf gegen die dunklen Mächte der Vergangenheit zu ziehen.