MachineGames-Gründer übernimmt Arkane Lyon inmitten von Schließungsgerüchten

Jerk Gustafsson, Mitgründer von MachineGames, ist der neue Chef von Arkane Studios in Lyon. Das geht aus französischen Handelsregistern hervor, die den Wechsel zum 30. Juni 2026 offiziell listen.

Gustafsson löst damit Leonard Bendel ab, der von seinem Posten zurückgetreten ist. Ein personeller Paukenschlag, der genau in eine Phase extremer Existenzängste bei den Dishonored-Machern fällt.

Rettungsanker oder Abwicklung?

Arkane Lyon wackelt gewaltig. Erst vor wenigen Tagen machten Berichte die Runde, dass Microsoft im Zuge eines gigantischen Xbox-Strukturumbaus im Juli 2026 die Reißleine ziehen könnte. Das mit Spannung erwartete „Marvel’s Blade steht angeblich wegen Budgetüberschreitungen und einer Verschiebung auf 2027 kurz vor dem Aus. Sogar über eine komplette Schließung oder den Verkauf des Studios wird spekuliert.

Dass jetzt ein echtes Bethesda-Schwergewicht wie Jerk Gustafsson – der Mann hinter den modernen Wolfenstein-Teilen und „Indiana Jones und der Große Kreis“ – das Ruder übernimmt, wirft Fragen auf. Laut Branchen-Insider Jason Schreier war Gustafsson intern wohl schon länger in die Abläufe eingebunden, rückt nun aber ganz offiziell an die Spitze. Schließt man so ein Studio? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist, dass Microsoft hier die eiserne Hand eines erfahrenen Directors installiert, um das strauchelnde Blade-Projekt wieder auf Kurs zu bringen. Oder um eine Fusion vorzubereiten.

Arkane Studios news

Change of Leadership

Pursuant to the decisions of the sole shareholder dated June 30, 2026, it was decided to appoint Mr. Jerk GUSTAFSSON as President, replacing Mr. Leonard BENDEL, who resigned, effective from the same date pic.twitter.com/fD0rryLx5Z — Timur222 (@bogorad222) July 4, 2026

Was das für uns Spieler bedeutet

Für uns steht extrem viel auf dem Spiel. Arkane Lyon ist nach der bitteren Schließung von Arkane Austin im Jahr 2024 die letzte Bastion für hochkarätige Immersive Sims. Niemand baut Welten so wie dieses Team. Wenn Marvel’s Blade“ eingestampft wird, verlieren wir nicht nur ein potenziell grandioses Vampir-Actionspiel, sondern die Industrie verliert ein Stück ihrer kreativen Identität.

Gustafssons Ernennung ist ein Lebenszeichen. Ein verdammt wichtiges. Kein Konzern setzt einen seiner profiliertesten Studioleiter auf einen Schleudersitz, wenn in ein paar Tagen ohnehin das Licht ausgeknipst wird. Es zeigt, dass Microsoft die Marke Arkane und das Potenzial von Blade nicht vollkommen egal sind. Der Druck auf das Team in Lyon dürfte unter der neuen Führung allerdings massiv steigen. Die Zeit des puren „Let us cook“ ist vorbei. Jetzt müssen Ergebnisse her.

Die Lage bleibt dennoch kritisch, aber Gustafsson bringt die nötige AAA-Erfahrung mit, um das Projekt durch diesen Sturm zu manövrieren. Dass Microsoft überhaupt noch strukturelle Änderungen vornimmt, gibt Hoffnung, dass Arkane Lyon überlebt. Ein fader Beigeschmack bleibt bis zu den offiziellen Xbox-Ankündigungen nächste Woche trotzdem.