Madden NFL 22 mit einem Trailer angekündigt

EA Sports hat offiziellen Madden NFL 22 angekündigt, das mit man einem ersten Trailer, Features und Gameplay-Details vorstellt. Mit Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers und Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs wurden außerdem die Cover Stars bestätigt.

Madden NFL 22 entwickelt sich auch in diesem Jahr weiter, mit einer detaillierteren Personalverwaltung- und Skill-Tree-Fortschritts-Systemen, die eine umfassende wöchentliche Spielstrategie in eurem Spielplan aufzeigen.

Darüber hinaus wird der Franchise-Mode im Laufe des Jahres durch drei Live-Service-Updates optimiert, wovon das erste Update bereits im September erscheint. Auch The Yard ist zurück mit einer neuen, auf Herausforderungen basierenden Solo-Kampagne. Hier könnt ihr um die Welt reisen, gegen Boss-Charaktere antreten und Items für Ihren Avatar freischalten. Außerdem gibt es einen neuen Ranglistenmodus, der es erfahrenen Yard-Spielern ermöglicht, seine Fähigkeiten gegeneinander zu testen und Belohnungen zu verdienen.

Ebenfalls zurück kehrt Face of the Franchise – mit mehr Anpassungen als jemals zuvor. In diesem Modus könnt ihr eure Geschichte als Quarterback, Wide Receiver, Running Back oder erstmals als Linebacker gestalten, und danach streben, NFL-Superstar zu werden. Ein brandneues Spielerklassen- und Fortschrittssystem ermöglicht es euch außerdem, eure Fähigkeiten, Wertungen und einzigartigen Attribute mit noch mehr Anpassungsoptionen auszuwählen und seinen Avatar realistisch zu gestalten.

Abschließend verspricht man die Rückkehr von Superstar KO, ein Koop-Eliminator-Modus, in dem schnelle Spiele in einzigartigen Stadien mit den Lieblingshausregeln ausgetragen werden.

Neue Gameplay-Features

Auf der spielerischen Seite setzt man auf Dynamic Gameday, ein neues Feature, dass das Gameplay in jedem Modus beeinflussen kann und „den Nervenkitzel und die Unberechenbarkeit der NFL zum Leben erweckt“. Star-Driven AI und Gameday Atmosphere bilden den Dynamic Gameday, was durch die Kombination der Performance der Next-Gen-Technologie, realen Spielerdaten und verbesserter KI dazu beiträgt, das emotionalste und interaktivste Gameplay aller Zeiten zu liefern.

„Jedes Team und jeder Spieler, den ihr kennt und liebt, wird mit Next Gen Stats: Star-Driven AI noch realistischer. Es wird das KI-Verhalten und die Teamtendenzen basierend auf realen Daten im Laufe der NFL-Saison ändern. Mit dem neu gestalteten Next-Gen-Player-Movement 2.0 können Spieler während des Spiels Blitz-, Scramble- und Break-Tackles basierend auf ihren realen Next-Gen-Statistikdaten durchführen.“

Weitere Details zu Madden NFL 22 gibt es auf der offiziellen Seite nachzulesen.