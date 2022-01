MADiSON – Psychologischer Horrortitel für PS5 bestätigt

BLOODIOUS GAMES und Perp Games bringen ihren psychologischen Horrortitel MADiSON auf Konsolen heraus, der noch 2022 erscheinen soll.

In der First-Person-Perspektive erlebt man hier ein verstörendes Spielerlebnis, das mit einer beunruhigenden und fesselnden Erzählung verschmilzt. In der Rolle von Luca müsst ihr die brutale Folter von MADiSON ertragen, ein Dämon, der ihn gezwungen hat, ein vor Jahrzehnten begonnenes, blutiges Ritual fortzusetzen, welches ihn dazu bringt, abscheuliche Taten zu begehen.

Jeder Charakter in MADiSON wartet dazu mit einer verstörenden Geschichte auf, welche sich nahtlos in die Haupterzählung einfügt. Ihr müsst jeden eurer Schritte sorgfältig planen, um keine unnötige Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen, denn man ist hier nicht alleine unterwegs.

„Vor vielen Jahren, als ich anfing, Spiele zu spielen, habe ich mich total in Horror verliebt. Von ständigem Sterben in Resident Evil, oder der Todesangst beim Spielen des Clock Tower-Franchise, bis hin zu moderneren Psycho- und Survival-Horror-Spielen, ich lebte, liebte und absorbierte sie alle,“ sagt Alexis Di Stefano, CEO von BLOODIOUS. „MADiSON ist unsere Leidenschaft und wir haben unser Herz und unsere Seele in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, das euch wirklich erschrecken und eure Perspektiven herausfordern wird. Unsere Reise war unglaublich, geleitet von der Leidenschaft unserer erstaunlichen Fangemeinde. Daher jetzt freuen wir uns sehr ankündigen zu können, dass wir MADiSON auf Konsolen veröffentlichen und unser Spiel so vielen weiteren Fans von Psycho- und Survival-Horror zugänglich machen können.“