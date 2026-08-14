Mafia 1 Remake: Das 60-FPS-Upgrade hat einen gewaltigen Haken für PlayStation Plus-User

2K liefert das erhoffte Current-Gen-Update für Mafia: Definitive Edition mit 60 Bildern pro Sekunde ab, verweigert Inhabern der PlayStation Plus-Version jedoch den kostenlosen Zugriff. Wer das Remake im Februar 2023 über Sonys Abonnementservice gesichert hat, muss für die native PS5-Fassung erneut bezahlen.

Die Bezahlschranke für die Lizenz der PlayStation Plus-Version

Sony und 2K schließen den Lizenztyp aus dem PlayStation-Plus-Abo gezielt vom Gratis-Upgrade aus. Das heute veröffentlichte Update für Mafia: Definitive Edition hebt die Bildrate auf der PlayStation 5 von den bisherigen 30 FPS des PS4-Abwärtskompatibilitätsmodus auf native 60 FPS an.

Käufer der regulären digitalen oder physischen PS4-Version laden den Patch kostenfrei herunter. Wer das Spiel damals ohne Aufpreis im PlayStation Plus Essential-Tarif mitgenommen hat, blickt auf eine Kaufaufforderung im PlayStation Store.

Diese Praxis folgt dem Muster früherer Titel wie „Final Fantasy VII Remake“. Publisher klassifizieren Abo-Versionen systematisch als eingeschränkte Nutzungsrechte. Eine technische Begründung dafür gibt es nicht. Die Blockade ist eine reine Vertriebsentscheidung.

Technische Details der Omerta Collection

Das Update erscheint im Zuge der Veröffentlichung der Mafia: The Omerta Collection, die alle vier Hauptteile sowie DLCs bündelt. Während das Remake des ersten Teils nun endlich die Konsolenhardware ausnutzt, fällt die technische Überarbeitung der restlichen Titel im Paket unterschiedlich aus.

Titel Plattform-Basis Bildrate auf PS5 / Xbox Series Mafia: The Old Country Native Current-Gen 60 FPS Mafia: Definitive Edition PS5 / Xbox Series Native Patch 60 FPS Mafia II: Definitive Edition PS4 / Xbox One Port 30–60 FPS (Frame-Pacing-Fehler) Mafia III: Definitive Edition PS4 / Xbox One Port 30 FPS

Mafia II leidet auch im neuen Paket unter den alten Performance-Sprüngen der Portierung von 2020. Mafia III verharrt ohne Anpassungen auf dem Stand der alten Konsolengeneration. Das technische Aushängeschild der Sammlung bleibt „Mafia: The Old Country“, das nativ für die aktuelle Hardware entwickelt wurde.

Der Patch liefert die längst überfällige Bildrate für das Remake. Das Versteckspiel bei den Abonnenten ruiniert jedoch den Gesamteindruck. Wer das Spiel gekauft hat, profitiert von der Verdopplung der Frames per Second. Alle PlayStation Plus-Nutzer lassen das Upgrade im Store liegen, bis ein Rabatt greift.