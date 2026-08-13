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Mafia: Definitive Edition – ESRB listet PS5- und Xbox Series-Versionen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Mafia Definitive Edition erhält ein ESRB-Rating für PS5 und Xbox Series. Alle Infos zur nativen Current-Gen-Version des Hangar 13 Remakes im Check.

Mafia 1

Das Remake von „Mafia: Definitive Edition“ steht vor einem Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die US-amerikanische Altersbewertungsbehörde ESRB führt den Titel von 2020 ab sofort explizit für die aktuelle Konsolengeneration. Ein offizielles Statement von 2K und Hangar 13 steht noch aus.

Das ESRB-Listing nennt PS5 und Xbox Series konkret als Zielplattformen. Das Rating fällt mit der Einstufung „Mature 17+“ wie gewohnt aus. Als Gründe werden Gewalt, Drogenreferenzen, sexuelle Inhalte und In-Game-Käufe gelistet.

Bisher läuft die „Mafia: Definitive Edition“ auf PS5 und Xbox Series X|S ausschließlich im Rahmen der Abwärtskompatibilität der PS4- bzw. Xbox-One-Fassung. Ein neuer ESRB-Eintrag ist bei bloßer Abwärtskompatibilität rechtlich nicht erforderlich. Die Freigabe weist daher direkt auf ein natives Current-Gen-Relabeling oder eine überarbeitete Fassung hin.

Welchen Mehrwert bringt ein technisches Native-Release?

Die Illusion Engine zeigte auf PS4 Pro und Xbox One X deutliche Leistungsgrenzen. Auf den Last-Gen-Konsolen war das Remake weitgehend auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkt.

Eine native Version für PS5 und Xbox Series erlaubt typischerweise:

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  • 60 FPS als Standard: Höhere Bildraten bringen ein präziseres Fahrverhalten der 1930er-Jahre-Fahrzeuge und eine direktere Shooter-Mechanik.
  • Volle 4K-Auflösung: Höhere Texturdichte bei der Architektur Lost Heavens.
  • DualSense-Features: Nutzung von adaptiven Triggern beim Abfeuern der Waffentypen und haptischem Feedback auf der PS5.
  • Ladezeiten: Verringerung der Ladephasen durch direkten SSD-Zugriff.

PC-Spieler nutzten diese Parameter bereits 2020. Konsolennutzer erhielten bislang nur eine komprimierte Rechenleistung.

Ein natives Upgrade ist technisch überfällig. Wer die „Mafia: Definitive Edition“ auf PS5 oder Xbox Series im Abwärtskompatibilitätsmodus nutzt, verschenkt Bildrate und Reaktionszeit. Ob 2K das Upgrade für Bestandskunden kostenlos anbietet oder wie bei anderen Neuauflagen Geld verlangt, ist die eigentliche offene Frage.

Gta Pre Order Release
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