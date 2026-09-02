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Mafia II: Leak zeigt gecanceltes Original-Ende um Vito

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Ein Steam-Leak enthüllt das verworfene Original-Ende von Mafia 2: Protagonist Vito Scaletta sollte ursprünglich sterben, was Mafia 3 verändert hätte.

Mafia The Omerta Collection

Entwickler 2K wollte Protagonist Vito Scaletta am Ende von „Mafia II“ sterben lassen. Das belegt ein Gameplay-Fund aus dem umfangreichen Leak alter Steam2-Repositorys.

Die in einem ungepflegten Serververzeichnis freigelegte Test-Build des Gangster-Epos offenbart eine radikal andere Schlusssequenz als die Verkaufsversion von 2010. Während Vito Scaletta im finalen Spiel überlebt und sein Kumpel Joe Barbaro in einem separaten Wagen weggefahren wird, endet der unveröffentlichte Prototyp tödlich.

Vito sitzt auf dem Rücksitz einer Limousine, zieht nach einem kurzen Kameraschwenk seine Waffe gegen den Beifahrer und wird mit drei fallenden Schüssen exekutiert. Verwerfung nach internen Fokus-Tests.

Verworfenes Multi-Ending-Konzept

Entwickler 2K Czech experimentierte in der Vorproduktion mit insgesamt vier verschiedenen Endzeit-Szenarien. Neben dem jetzt aufgetauchten Ableben im Auto existierte unter anderem ein Prototyp mit einem direkten Showdown zwischen Vito und Joe im Hotel M. Die Testergebnisse fielen jedoch negativ aus. Das Studio strich die verzweigten Enden, um das Narrativ auf eine einzige, offene Pointe zu fokussieren.

Der Datenfund basiert auf einer gravierenden Lücke in Valves historischer Server-Infrastruktur. Da Steam bis zur Umstellung auf das HTTP-System im Jahr 2013 Daten über veraltete Server-Endpoints auslieferte, lagen Entwickler-Builds von Drittanbietern ungeschützt auf den Content-Servern.

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Logische Konsequenzen für das Franchise

Ein toter Vito Scaletta hätte die Serienhistorie blockiert. Seine Rolle als Schlüsselfigur und Unterboss in „Mafia III“ wäre unmöglich gewesen. Die Entwickler opferten das düstere Schock-Ende für die langfristige Kontinuität des Franchise.

Der Datenfund beweist, wie starr die Story-Strukturen linearer AAA-Titel der 2010er-Jahre geschnitten wurden. Narrative Experimente wichen im Feinschliff der kommerziellen Wiederverwertbarkeit von Charakteren für spätere Sequels.

Wer „Mafia II“ in seiner besten Version erleben möchte, kann dies in der kürzlich veröffentlichten „Mafia: The Omerta Collection“ erleben.

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