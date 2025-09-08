Mafia: The Old Country beweist, kürzere Spiele zum fairen Preis funktionieren auch 2025

Überraschung im PlayStation Store: Mafia: The Old Country hat im August die europäischen PS5-Charts angeführt und in Nordamerika immerhin den dritten Platz geholt. Das bemerkenswerte daran ist, dass der Titel kein Kritikerliebling war, sondern von vielen Reviews eher als „solide, aber unspektakulär“ eingestuft wurde.

Trotzdem hat das Spiel die Massen erreicht, offenbar mit einer Strategie, die man in den letzten Jahren kaum noch sieht: eine überschaubare Spielzeit und ein günstiger Einstiegspreis. In Zeiten, in denen viele Blockbuster auf 70 Euro und 60 Stunden Spielzeit setzen, hat genau das wohl einen Nerv getroffen.

PlayStation Store Charts August

Neben Mafia: The Old Country hat sich auch das Hardcore-Shooter-Phänomen Ready or Not (unser Review) erneut stark behauptet – Platz 3 in Europa und Platz 2 in Nordamerika. Dort holte sich Madden NFL 26 den Spitzenplatz, während das Sportspiel in Europa überhaupt nicht in den Top 20 auftaucht.

Außerdem neu in den Charts: Gears of War: Reloaded (NA: Platz 4, EU: Platz 7) und Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (NA: Platz 7, EU: Platz 6). Wie immer sind Klassiker wie GTA V oder Minecraft sind immer noch Dauergäste.

Was Mafia: The Old Country uns zeigt

Dass Mafia: The Old Country so hoch in den Charts landet, obwohl es spielerisch keine Revolution liefert, ist ein Signal. Spieler wollen nicht immer das größte Open-World-Mammut oder die teuerste AAA-Produktion. Manchmal reicht ein stringentes Story-Spiel mit klarer Länge und fairem Preis, um Erfolg zu haben.

Ob das ein nachhaltiger Trend ist oder nur ein Einzelfall, bleibt abzuwarten. Aber für Entwickler könnte es ein Fingerzeig sein. Nicht jedes Spiel muss gigantisch sein, um sich gut zu verkaufen.

Mafia: The Old Country ist kein perfektes Spiel, aber es hat gezeigt, dass die klassische Erfolgsformel – kurz, knackig, bezahlbar – auch heute noch funktioniert. Vielleicht ist genau das die Abwechslung, die viele Spieler gesucht haben.

Wie seht ihr das?