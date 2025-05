Mafia: The Old Country – Billig zu haben, aber ohne PS5 Pro-Support?

Wer sich nach knallharter Mafia-Romantik, Lupara-Diplomatie und sizilianischer Abendsonne sehnt, darf jetzt aufhorchen: Mafia: The Old Country erscheint überraschend günstig – ein Umstand, der zunächst wie ein Geschenk klingt. Doch so wie bei einem zwielichtigen Deal in einer dunklen Gasse stellt sich bald die Frage: Was ist der Haken?

Für unter 50 Euro wechselt die Standard Edition den Besitzer, während die Deluxe-Variante mit digitalen Extras und dem Soldato-Pack samt Amulett und kosmetischen Goodies nur geringfügig teurer (59,99 EUR) daherkommt. Wer jetzt bestellt, wird mit digitalen Vorbesteller-Boni belohnt – entweder automatisch oder per Code in der Box. Klingt verführerisch. Aber das Angebot hat einen bitteren Beigeschmack: Kein PS5 Pro Support?.

Mafia: The Old Country ohne PS5 Pro Boost?

Ein Story-Epos mit filmreifer Inszenierung, das grafisch angeblich neue Maßstäbe setzen will – und dann keine native Unterstützung für Sonys Power-Konsole? Weder echte 60 FPS in 4K noch erweiterte Schatten, Raytracing oder DualSense-Features wurden bisher bestätigt. Stattdessen nur das Übliche: 4K-Checkerboard, Performance-Modus mit 1440p, 30 oder 60 FPS – nichts, was wirklich nach Next-Gen klingt.

Dabei schreit gerade Mafia: The Old Country nach mehr: Sizilien zu Beginn des 20. Jahrhunderts – ein rauer Ort voller Blut, Ehre und moralischer Grauzonen. Du spielst Enzo Favara, einen jungen Mann, der alles verloren hat und bereit ist, alles zu tun, um ein „Ehrenmann“ zu werden. Die Cosa Nostra lockt – mit Macht, Loyalität und dem unausweichlichen Preis, den man irgendwann zahlen muss. Blut ist eben dicker als Wasser.

Die Atmosphäre stimmt: schmutzige Gassen, verblichene Sonnenuntergänge, stilechte Automobile – und Feinde, die man nicht nur mit Blei, sondern auch mit einem scharfen Stilett zum Schweigen bringt. Doch die Technik hinkt dem erzählerischen Anspruch hinterher. Wer eine PS5 Pro besitzt, bleibt technisch hinter den Möglichkeiten – zumindest vorerst.

Die Frage ist also: Ist das Spiel sein Geld wert? Ja – wenn man Stil, Story und Atmosphäre über technische Exzellenz stellt. Aber ein bisschen mehr „La Famiglia“ für PS5 Pro-Besitzer wäre schön gewesen. Schließlich geht es in der Mafia nicht nur ums Überleben, sondern auch um Respekt. Hoffentlich handelt es sich nur um eine vergessene Angabe im PlayStation Store – oder der PS5 Pro Support wird einfach noch nachgereicht. Übrigens fehlt derzeit auch noch jede Spur einer Retail-Version.

Aktuelle Eindrücke aus dem Spiel liefert der neueste Gameplay-Trailer, der heute Abend um ein ausführliches PAX-Panel ab 20 Uhr ergänzt wird.