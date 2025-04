Mafia: The Old Country – Der 08. Mai wird ein spannender Tag für Fans

Am 08. Mai um Punkt 17 Uhr wird es ernst: 2K Games und Hangar 13 präsentieren den ersten Gameplay-Trailer zu „Mafia: The Old Country“ auf dem PAX East Event. Was bisher vor allem durch Leaks und Andeutungen für Furore sorgte, bekommt nun endlich ein offizielles Gesicht – und das verspricht nicht weniger als den ambitioniertesten Serienteil seit dem legendären Original.

Von der Mine zum Mafioso – Enzos Weg in die Unterwelt

Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, ein Name, der in Zukunft wohl in einem Atemzug mit Vito Scaletta und Tommy Angelo genannt werden dürfte. Enzos Geschichte beginnt in den Schwefelminen Siziliens, einem Ort, der weniger nach romantischer Mittelmeer-Idylle klingt und mehr nach Dante’s Inferno. Aus diesem Elend heraus bahnt sich Enzo seinen Weg in die Kreise der Cosa Nostra – und die Zuschauer werden ihn dabei begleiten, durch Intrigen, Verrat und gnadenlose Gewalt.

„Mafia: The Old Country“ bricht mit dem amerikanischen Setting der Vorgänger und kehrt zu den Wurzeln der Mafia zurück – ins sizilianische Herz der Finsternis. Und das ist kein bloßer Tapetenwechsel. Statt Cadillacs und Tommy Guns gibt es Eselskarren, Stiletts und abgesägte Flinten. Statt Neonlichter und Swing Clubs bestimmen Kerzenlicht, flackernde Schatten und das Knarzen alter Landhäuser das Bild. Hangar 13 will den Stil einer Italo-Mafia-Ballade einfangen – düster, elegant, tödlich.

Bald gibt es echte Gameplay-Eindrücke

Gameplay-technisch verspricht man eine Rückkehr zu klassischen Tugenden: Third-Person-Action, Schleichpassagen, Dialogoptionen und – ganz wichtig – der Ehrenkodex der Mafia. Entscheidungen sollen echte Konsequenzen haben, Vertrauen ist ein rares Gut, und jeder Fehler könnte dein letzter sein. Wer sich dem Kodex widersetzt, riskiert mehr als nur eine Verwarnung vom Don.

Besonders spannend ist auch die Frage, wie stark „Mafia: The Old Country“ auf historische Genauigkeit setzt. Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts war ein Pulverfass – zwischen Monarchie, Kirche, Armut und organisierter Kriminalität. Wenn Hangar 13 es schafft, diese Realität glaubwürdig einzufangen, könnte der neue Mafia-Titel nicht nur ein packendes Spiel, sondern auch eine eindrucksvolle Zeitreise werden.

Wer bereits einen Vorgeschmack auf die blutgetränkte Oper erwartet, sollte sich den 08. Mai fett im Kalender markieren. Dann zeigt uns der Trailer, ob Mafia: The Old Country wirklich hält, was der Mythos verspricht – oder ob Enzos Aufstieg ebenso tragisch endet, wie er begonnen hat.

Der Release soll übrigens am 08. August stattfinden, wie kürzliche Leaks verrieten, also exakt 3 Monate später. Damit dürften uns ein paar spannende Wochen mit Infos zu „Mafia: The Old Country“ bevorstehen.