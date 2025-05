Mafia: The Old Country – Die drei Gesichter des Verbrechens

Hangar 13 hat auf der PAX East ordentlich geliefert. Wer sich in den letzten Jahren durch die Open-World-Müdigkeit von Mafia III gekämpft hat, kann jetzt aufatmen: Mafia: The Old Country kehrt zu den Wurzeln zurück – linear, fokussiert, stilvoll. Und vor allem: mit ordentlich Italo-Flair. Das Entwicklerteam gewährte während eines Panels nicht nur neue Einblicke, sondern ließ auch spüren, dass dieses Projekt mehr Herzenssache als Fließbandarbeit ist.

Moderiert von Greg Miller (Kinda Funny Games), standen Nick Baynes (Studio-Chef), Alex Cox (Game Director) und Tomas Hrebick (Cinematic Director) Rede und Antwort – und zeigten, dass man sich bei Hangar 13 bewusst dafür entschieden hat, sich von der riesigen Sandbox-Formel zu verabschieden. Stattdessen geht’s zurück zu einem linearen „goldenen Pfad“, der aber genug Seitengassen bietet, um das sizilianische Setting lebendig zu machen. In der Unreal Engine 5 soll das Sizilien der 1920er so detailliert umgesetzt sein, dass man fast den Staub zwischen den Pflastersteinen riechen kann.

Enzo, der Außenseiter: Wie ein einfacher Mann in den Sog der Mafia gerät

Der neue Held Enzo Favara wird von Riccardo Frascari verkörpert – ein Name, der nach Espresso und Patronenhülsen klingt. Ihm gegenüber stehen zwei zentrale Figuren: Don Bernado Torrisi (Johnny Santiago) und dessen Tochter Isabella (Carina Conti). Klassische Mafia-Dynamik? Sicher. Aber mit modernem Anstrich – zumindest, was die Inszenierung betrifft. Denn „Cinematic Director“ ist heute kein Jobtitel, den man leichtfertig vergibt. Das Spiel will nicht nur gespielt, sondern erlebt werden.

Gameplay-technisch verspricht man uns eine Mischung aus Nostalgie und Innovation. Messerkämpfe? Ja, bitte. Ein wenig blutige Intimität, statt nur Maschinengewehr-Ballerorgien à la Mafia III. Natürlich wird auch geschossen, aber eben stilvoll – fast schon cineastisch im Vergleich zum Vorgänger.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Und die Fans? Die dürfen sich auf ein paar bekannte Gesichter freuen. Vier Figuren aus früheren Mafia-Spielen sollen laut Cox zurückkehren – wer das genau ist, bleibt streng geheim. Und das ist gut so. Denn in Zeiten von Leaks und Spoilern wirkt jede kleine Überraschung wie ein Geschenk.

Ein kleines, aber feines Detail: die Autos. Hangar 13 hat sich in Tschechien mit einem Oldtimer-Sammler zusammengetan, um historische Fahrzeuge nicht nur optisch, sondern auch akustisch originalgetreu ins Spiel zu bringen. Sounddesign zum Verlieben – ein Aufwand, der zeigt, wie viel Herzblut in diesem Projekt steckt.

Ob Mafia: The Old Country am Ende wirklich an die Klasse von Teil 1 heranreicht? Das bleibt abzuwarten. Aber klar ist: Hier entsteht kein generisches Crime-Game, sondern ein stilvolles Gangsterdrama mit Anspruch – ab dem 8. August auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Und das für nur 50 Euro! So viel Stil für so wenig Geld – fast schon mafiös.