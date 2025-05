Mafia: The Old Country – Ein Blick hinter die Kulissen der sizilianischen Unterwelt

Im neuesten „Breaking Omertà“-Video gewährt uns Hangar 13 exklusive Einblicke in die Entstehung von Mafia: The Old Country. Gemeinsam mit den kreativen Köpfen von Stormind Games wurde das Sizilien der 1900er-Jahre akribisch zum Leben erweckt – rau, wunderschön und durchzogen von Machtkämpfen.

Von gepflasterten Gassen über flüsternde Tavernen bis hin zu atemberaubenden Küstenlinien spürt man die Liebe zum Detail in jeder Szene. Das Video zeigt, wie viel Herzblut in die Gestaltung von Charakteren, Dialekten und Kulissen geflossen ist.

Mafia: The Old Country verspricht nicht nur ein Spiel, sondern eine Zeitreise durch die dunklen Anfänge der Mafia, wenn das Spiel am 08. August erscheint.