Mafia: The Old Country – Großes Update 1.004 bringt Stabilität und viele Fixes

Mafia The Old Country erhält ein umfassendes Update mit zahlreichen Fixes für Missionen, KI, Grafik und Stabilität. Alle Infos zu den Änderungen für PS5, Xbox und PC.

Mark Tomson
mark author
Mark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Mafia: The Old Country hat ein frisches Update bekommen, das an vielen Stellen Hand anlegt – von blockierten Missionen über KI-Aussetzer bis hin zu nervigen Grafikproblemen. Für ein Spiel, das von seiner Atmosphäre lebt, sind diese Änderungen kein Luxus, sondern notwendig, damit die Spieler nicht an technischen Stolperfallen hängenbleiben.

Missionsstopper und KI-Fehler im Griff

Einer der größten Kritikpunkte bisher: Begleiter wie Luca oder Cesare blieben manchmal einfach stehen, was ganze Missionen blockierte. Laut den offiziellen Patchnotes soll ein simpler Reload jetzt helfen – besser als vorher, aber immer noch ein Workaround. Außerdem wurde die Mission im Zoll-Lager angepasst: Ein spezieller Takedown ist nicht mehr Pflicht, wer den Gegner elegant umgeht, kann die Aufgabe trotzdem abschließen.

Dazu kommen Korrekturen bei unsichtbaren Hindernissen, Deckungselementen und allgemeine Verbesserungen am Verhalten der Gegner-KI und neutraler NPCs. Klingt unspektakulär, macht im Alltag aber den Unterschied, ob man flüssig durch die Story kommt oder dauernd hängenbleibt.

Feinschliff bei Grafik und Präsentation

Visuell gab es vor allem Ärger mit Ghosting-Effekten und flackernden Haaren in Zwischensequenzen. Diese Probleme sollen nun ebenso behoben sein wie Pop-ins, Clipping und Beleuchtungsfehler. Wer auf Ultrawide spielt, bekommt zudem bessere Cutscenes ohne Verzerrungen. Auch die UI wurde angepasst: fehlende Untertitel, verbuggte Menüs oder ein HUD, das nicht richtig reagiert, sollen der Vergangenheit angehören.

Das Update bringt auf allen Plattformen Stabilitätsverbesserungen. Auf der PS5 lag der Fokus auf generellen Absturzfixes, während auf Xbox Series X|S zusätzlich visuelle Anpassungen für die Series S integriert wurden. PC-Spieler dürfen sich über eine Behebung des lästigen Problems freuen, bei dem DLSS Frame Generation einfach aufhörte zu arbeiten – ein Neustart war bisher Pflicht. Dazu gibt’s Performance-Optimierungen für die Steam-Version.

Das Update für Mafia: The Old Country wirkt wie ein großer Frühjahrsputz. Keine spektakulären neuen Features, aber viele kleine Stellschrauben, die zusammengenommen das Erlebnis spürbar runder machen. Wer auf den großen Content-Drop hofft, muss sich noch gedulden. Für alle, die schon drinstecken, gilt: runterladen, bevor ihr euch wieder in Etere blicken lasst.

Weitere Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem Review.

Frank Müller
1 Stunde zuvor

Eines der besten Spiele der letzten jahre. Echt mega

Dav Id
1 Stunde zuvor
Reply to  Frank Müller

Frank Müller nicht wirklich ‍♂️

Ron Gaudier
16 Stunden zuvor

Mittlerweile auf der PS5 Pro viele Grafik Fehler gesehen. Und ich meine die Grafik ist teils nach unten geschraubt wurden

