Mafia: The Old Country – Hangar 13 bestätigt bereits nächste Fortsetzung

Es ist gerade einmal ein gutes Monat her, dass Mafia: The Old Country erschienen ist, und schon gibt es konkrete Hinweise auf die Zukunft der Reihe. Das Spiel war für Hangar 13 ein Volltreffer: Im August avancierte es zum profitabelsten Titel des Monats und bestätigte damit, dass die traditionsreiche Serie noch lange nicht am Ende ist.

Stimme aus dem Team bestätigt neues Mafia-Spiel

In einem Podcast fiel nun ein Satz, der Fans aufhorchen lässt. Carina Conti, die in Mafia: The Old Country Isabella Torris spricht, war bei einem Livestream von „Bubbly Nuggets“ zu Gast. Dort sagte sie wörtlich:

„Okay, I do think that the uh company was approved for another for a sequel for another for another Mafia game, which is very exciting.“

Das klingt eindeutig danach, dass Hangar 13 intern bereits grünes Licht für ein weiteres Mafia-Spiel bekommen hat. Ob es sich dabei um eine direkte Fortsetzung handelt oder um einen eigenständigen Teil mit neuer Epoche, bleibt offen.

Sequel oder Neuanfang?

Fakten liegen aktuell kaum vor. Mafia: The Old Country endete allerdings nicht ohne Andeutungen, die durchaus in eine Fortsetzung führen könnten. Wer die Reihe kennt, weiß: Hangar 13 spielt gerne mit losen Verbindungen zwischen den Teilen. Möglich ist also beides, ein direkter Anschluss an die Ereignisse oder ein frischer Ansatz in einer neuen Stadt, wie es die Serie seit jeher handhabt.

Hangar 13 sieht trotz durchwachsener Historie weiter Potenzial in der Mafia-Marke. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Industrie, die gerne ganze Franchises nach einem schwächeren Teil einstampft. Solange man aus den Fehlern von Mafia III gelernt hat und den Schwung von Mafia: The Old Country mitnimmt, dürfen Fans durchaus optimistisch sein.

Momentan arbeitet das Studio außerdem an einem Free Roam-Modus für das aktuelle Spiel, mit dem die Spielwelt richtig aufleben soll.