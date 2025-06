Mafia: The Old Country – Im neuen Trailer Loyalität und Herkunft

2K und Hangar 13 haben einen ersten Trailer zu Mafia: The Old Country veröffentlicht, der den Titel „Loyalty is Everything“ trägt. Das Spiel führt die Reihe zurück zu ihren Anfängen: nach Sizilien um 1900. Im Mittelpunkt steht Enzo Favara, ein junger Mann, der sich in der entstehenden Struktur der Cosa Nostra behaupten muss.

Erwartet wird ein düsteres Third-Person-Action-Adventure mit bekannten Serien-Motiven – allerdings ohne offizielle Details zu Gameplay oder Releasetermin. Der Trailer setzt vor allem auf Atmosphäre und Inszenierung. Ob es ein vollständiges Remake, ein Prequel oder etwas ganz Neues ist, bleibt vorerst offen.

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August 2025.