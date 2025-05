Mafia: The Old Country – Kommt jetzt auch der Echtgeld-Shop ins Singleplayer-Spiel?

Die Rückkehr von Mafia sorgt derzeit für reichlich Aufsehen – und das nicht nur im positiven Sinne. Nachdem Mafia: The Old Country kürzlich von der ESRB eingestuft wurde, sorgt ein kleines Detail für Unmut in der Community: Der Hinweis auf „in-game purchases“ – also In-Game-Käufe, die fast immer auf Mikrotransaktionen hindeuten. Und das in einem reinen Einzelspieler-Spiel?

Zunächst das Offensichtliche: Mafia: The Old Country erscheint im August, ein umfangreiches Gameplay-Reveal ist für den 8. Mai angekündigt. Fans dürfen sich auf ein erzählerisch dichtes Erlebnis mit düsterer Atmosphäre freuen – typisch für die Reihe. Doch die Erwähnung von möglichen Echtgeldkäufen trübt diese Vorfreude.

Mikrotransaktionen im Singleplayer? Fans schlagen Alarm

Denn der Begriff „in-game purchases“, wie er von der amerikanischen Einstufungsbehörde ESRB verwendet wird, hat in der Vergangenheit selten etwas Gutes verheißen. Er steht meistens für Mikrotransaktionen – seien es kosmetische Inhalte, XP-Boosts oder andere bezahlpflichtige Extras. Besonders problematisch wird das, wenn sie in Singleplayer-Spielen auftauchen, wo sie oft den Spielfluss oder das Balancing beeinflussen können.

Dass dieses System mittlerweile auch in Erzählspielen Einzug hält, ist leider keine Seltenheit mehr. Serien wie Assassin’s Creed Shadows haben es zuletzt vorgemacht – und wurden dafür heftig kritisiert. Gerade Fans klassischer Spiele wie Mafia, die Wert auf Authentizität und Immersion legen, könnten solche Praktiken als störend empfinden.

Kosmetik oder Kalkül – Was plant Hangar 13 wirklich?

Natürlich besteht die Möglichkeit, dass es sich hier nur um kosmetische Inhalte oder optionale DLCs handelt. Vielleicht hat Hangar 13 auch nur einen Hinweis auf spätere Erweiterungen geben müssen, um sich rechtlich abzusichern. Doch solange keine Klarheit herrscht, bleibt Raum für Spekulation – und Skepsis.

Immerhin: In wenigen Tagen will Hangar 13 weitere Infos liefern. Dann wird sich zeigen, ob Mafia: The Old Country seine Spielwelt wirklich durch kostenpflichtige Inhalte fragmentiert – oder ob die Befürchtungen der Fans überzogen waren.

Bis dahin bleibt eine Frage offen im Raum stehen: Muss ein Mafia-Spiel wirklich einen Shop haben?