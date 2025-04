Mafia: The Old Country – Leak entlarvt 2Ks PAX-Überraschung zum Release

Manchmal verraten Worte mehr, als sie sollten – besonders, wenn sie aus Versehen veröffentlicht werden. So geschehen beim kommenden Gangster-Epos Mafia: The Old Country, das offenbar am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen wird. Diese Info stammt kurioserweise nicht aus einem offiziellen Trailer oder einer Pressemitteilung, sondern aus einem unscheinbaren Steam-Blogeintrag – allerdings nicht in der englischen Version.

Während die englischsprachige Fassung des Blogbeitrags lediglich auf das Entwicklerpanel von Hangar 13 auf der PAX East 2025 hinweist, haben die Lokalisierungsteams in Lateinamerika, Japan und anderen Regionen offenbar zu viel Eifer bewiesen: In diesen Versionen ist ganz konkret von einem Release am 8. August die Rede – samt Vorbestellungsoptionen auf allen Plattformen.

Der ursprüngliche Plan war wohl, das Veröffentlichungsdatum spektakulär im Rahmen des Panels am 8. Mai zu enthüllen – inklusive einem brandneuen Gameplay-Trailer und einem Blick hinter die Kulissen der Mafia-Serie, von ihren Ursprüngen bis zur Zukunft. Tja, dumm gelaufen – das Internet vergisst bekanntlich nichts, und Screenshots des Leaks sind bereits in Umlauf.

Mafia The Old Country Leak

Was erwartet uns mit Mafia: The Old Country?

Mit Mafia: The Old Country wagt Hangar 13 einen mutigen Spagat zwischen linearem Storytelling und offener Welt. Statt Checklisten-Missionen à la Ubisoft verspricht man ein fokussiertes, erzählerisch dichtes Abenteuer – eingebettet in eine detailverliebte italienische Kleinstadt der 1920er-Jahre. Der Spieler übernimmt die Rolle eines jungen Vito Scaletta, der – ganz im Sinne klassischer Mafia-Dramen – zwischen Loyalität, Gewalt und Familienehre seinen Platz in der kriminellen Hierarchie finden muss.

Der Titel kehrt damit zu den Wurzeln der Reihe zurück und verabschiedet sich vom Open-World-Overkill vergangener Jahre. Das ist ein frischer Wind in einem Genre, das sich zunehmend in Nebenaktivitäten und bedeutungslosen Sammelaufgaben verliert. Hangar 13 verspricht eine dichte Atmosphäre, filmreife Zwischensequenzen und eine kompromisslose narrative Ausrichtung.

Ein Leak mit doppeltem Boden?

Natürlich könnte man spekulieren, ob dieser „Versehens-Leak“ wirklich ein Fehler war – oder eine geschickt platzierte PR-Taktik, um die Vorfreude vor der PAX East nochmal ordentlich anzuheizen. Schließlich gibt es kaum bessere Publicity als ein „verratenes“ Datum, das in Windeseile die Runde macht.

Ob Absicht oder nicht – Mafia: The Old Country hat unsere volle Aufmerksamkeit. Und die Erwartungen sind hoch: Nach dem durchwachsenen Mafia III liegt es an diesem neuen Kapitel, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Hangar 13 auch bei der Umsetzung nicht aus Versehen ins Stolpern gerät.