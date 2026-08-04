Mafia: The Old Country – „Man of Honor“-DLC bringt Ennio Salieri zurück

Publisher 2K und Hangar 13 veröffentlichen am 14. August 2026 die kostenpflichtige Erweiterung „Man of Honor“ für „Mafia: The Old Country“ auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Der DLC erweitert die Hauptstory um zwei Kapitel im Sizilien des Jahres 1905 und bringt Fans einen altbekannten Kopf der Reihe zurück.

Nostalgie trifft auf verfeinerte Mechaniken

Die zwei neuen Story-Abschnitte setzen während Enzos Zeit als frisch gebackener Soldato der Torrisi-Familie an. Die inhaltliche Speerspitze: Der junge Ennio Salieri – späterer Don aus dem ersten Mafia – wird nach seiner Haftentlassung dabei unterstützt, sein Revier in der Valle Dorata zurückzuerobern.

Spielerisch liefert Hangar 13 neue Schauplätze, zusätzliche Waffen, Fahrzeuge und ausrüstbare Talismane („Charms“). Die Kapitel lassen sich wahlweise direkt im laufenden Kampagnen-Fortschritt verankern oder über das Hauptmenü ansteuern.

Aufwertung für den Freien Fahrtmodus

Der Freie Fahrtmodus (Free Ride) erhält ebenfalls ein Update. Salieri fungiert im Spielverlauf als direkter Auftraggeber für eine Reihe neuer Extrem-Herausforderungen und Nebenjobs.

Neben den Aufgaben integrieren die Entwickler zusätzliche Sammelobjekte und bisher unzugängliche Orte in der Spielwelt. Es handelt sich dabei um spezifische Inhalte des DLCs, nicht um ein kostenloses Patch-Update für die Standard-Version.

Zwei Story-Kapitel klingen nach kompakter Kost, das Einbinden von Salieri setzt aber genau an den Fan-Service-Schrauben an, die das Hauptspiel gebraucht hat. Der spielerische Mehrwert steht und fällt mit der Qualität der Freie-Fahrt-Herausforderungen – bloße Sammelaufgaben reichen 2026 nicht mehr aus. Wer „Mafia: The Old Country“ bereits im Schrank hat und mehr Lore zu den Wurzeln der Serie will, greift am 14. August zu.