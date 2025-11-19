Mafia: The Old Country – Mit dem Free Ride-Mode zurück nach Valle Dorata

Mafia: The Old Country hat seit seinem Release gezeigt, dass klassische Gangsterstorys nach wie vor funktionieren. Spieler begleiten Enzo Torrisi auf seinem Aufstieg im kriminellen Untergrund Siziliens Anfang des 20. Jahrhunderts.

Doch selbst nach der ersten Story-Runde lohnt sich bald ein zweiter Blick auf Valle Dorata, sei es, um versteckte Sammelobjekte zu entdecken, oder um die Handlung mit vollem sizilianischen Voiceover noch einmal zu erleben.

Explore Mode und die Rückkehr nach Valle Dorata

Der neue Explore- und Free Ride-Mode macht die Stadt lebendig. Alles, was man in der ersten Kampagne freigeschaltet hat – Outfits, Autos, Sammelobjekte, Charms – bleibt erhalten. Das erlaubt eine entspannte Erkundung, ohne Progression zu verlieren, und motiviert, Details zu entdecken, die beim ersten Durchgang leicht übersehen wurden.

Ob versteckte Wege, ikonische Aussichtspunkte oder kleine Nebenmissionen: Mafia: The Old Country bietet noch genug, um Spieler zurückzuholen. Der neue Modus ist ab dem 20. November als kostenloses Update verfügbar.

Zahlen, die zeigen, wie groß der Erfolg ist

Die Community reagierte beeindruckend: Mehr als 3 Millionen Stunden wurden auf Twitch übertragen. Die Statistiken sprechen Bände über den Spielstil der Fans:

600 Millionen Schüsse abgefeuert

185 Millionen Gegner ausgeschaltet

17 Millionen Bandagen verwendet

10 Milliarden Dinari verdient

Diese Zahlen sind nicht nur beeindruckend, sie zeigen auch, dass das Spiel nicht nur Story-Fans anspricht, sondern Spieler, die sich in Action, Strategie und Erkundung verlieren, dauerhaft fesselt. Weitere Eindrücke dazu liefert unser Game-Review.

Warum Mafia: The Old Country trotzdem frisch bleibt

Auch wenn die Grundgeschichte bekannt ist, sorgt die Kombination aus historischem Setting, präziser Technik und spielerfreundlichen Features für ein neues Spielerlebnis bei jeder Session. Für Neueinsteiger ist es eine leicht zugängliche Einführung in die Welt der organisierten Kriminalität Siziliens, während Veteranen ihre Skills und Sammlungen weiter perfektionieren können.

Mafia: The Old Country liefert somit endlich ein rundes Paket für alle, die Gangsterdrama lieben. Technisch solide, mit spürbarer Liebe zum Detail, und mit genügend Anreizen, um nach dem ersten Durchgang direkt wieder einzusteigen.