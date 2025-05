Mafia: The Old Country – Schaut hier die Gameplay-Premiere zum Gangster-Epos

Der Moment, auf den viele Mafia-Fans gewartet haben, ist endlich da: Ab 17 Uhr gibt es nicht nur den ersten Gameplay-Trailer zu Mafia: The Old Country, sondern auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des neuesten Kapitels der legendären Franchise. Die Präsentation auf der PAX East verspricht, das mysteriöse und gefährliche Universum von Mafia in neuem Glanz zu zeigen – und das in beeindruckender Unreal Engine 5-Grafik.

Enzo Favara – Der Mann, der alles riskiert

Bereit, seine Loyalität zur Cosa Nostra auf die ultimative Probe zu stellen, steht Enzo Favara im Mittelpunkt des neuen Teasers. Der erste Gameplay-Trailer, der um 17:00 Uhr CET erstmals gezeigt wird, verspricht nicht nur die gewohnten spannungsgeladenen Momente der Mafia-Welt, sondern auch die Frage, wie weit ein Mann bereit ist zu gehen, um sich zu beweisen. Die dunkle Geschichte der sizilianischen Unterwelt wird in Mafia: The Old Country nicht nur aus der Sicht der Organisation, sondern auch durch persönliche Schicksale und zerbrechliche Allianzen erzählt.

Entwickler-Talk: Die Geschichte von Mafia

Was dieses Event besonders spannend macht, ist der Entwickler-Talk, der „direkt“ im Anschluss an den Trailer um 20:00 Uhr CET stattfindet. Moderiert von Greg Miller von Kinda Funny, geben die kreativen Köpfe hinter Mafia einen seltenen Einblick in die Entstehung des Spiels und die Evolution der Reihe über die letzten 23 Jahre. Nick Baynes (Präsident von Hangar 13), Alex Cox (Game Director) und Tomáš Hřebíček (Cinematics Director) werden in einer Podiumsdiskussion die Geschichte von Mafia reflektieren und erklären, wie sie das düstere Sizilien des 20. Jahrhunderts in Mafia: The Old Country aufleben lassen.

Dabei geht es nicht nur um nostalgische Rückblicke, sondern auch um die Zukunft der Serie. Spieler dürfen sich auf zahlreiche Details freuen, wie Hangar 13 die Unreal Engine 5 nutzt, um ein realistisches und fesselndes Mafia-Erlebnis zu schaffen. Die Entwickler versprechen nicht nur technische Einblicke, sondern auch eine spannende Frage-und-Antwort-Runde, bei der Fans die Möglichkeit haben, ihre brennendsten Fragen zu stellen.

Die Belohnung für echte Fans

Wer das Glück hat, vor Ort in Boston zu sein, wird zusätzlich für seine Treue belohnt. Aber keine Sorge, auch die Fans, die das Event von zu Hause aus verfolgen, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, mehr über die Geheimnisse von Mafia: The Old Country zu erfahren. Das Panel wird sowohl im PAX East Main Stream als auch auf dem offiziellen Mafia YouTube-Kanal live übertragen.

Mafia: The Old Country erscheint am 08. August 2025.