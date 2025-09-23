Mafia: The Old Country – September-Update bringt Technik- und Gameplay-Verbesserungen

Manchmal sind es nicht die großen Content-Erweiterungen, sondern die kleinen Schrauben, an denen Entwickler drehen, die den Alltag mit einem Spiel angenehmer machen. Mafia: The Old Country hat jetzt genau so ein Update erhalten, das gleich mehrere Bereiche betrifft – vom Gameplay über die Benutzeroberfläche bis hin zur Audioqualität.

Was sich im Gameplay ändert

Besonders spannend für alle Sammler: Ein Bug, der das Freischalten bestimmter Trophäen verhinderte, wurde behoben. Dazu gehört unter anderem „The Collector“, der bislang unter bestimmten Umständen blockiert war. Auch das Problem, dass ein Trinacria-Symbol durch die Map fiel und damit unerreichbar wurde, sollte nun der Vergangenheit angehören. Für Hardcore-Spieler wichtig: Das Achievement „True Soldato“ lässt sich jetzt regulär abschließen, selbst wenn man während der Kampagne einmal den Schwierigkeitsgrad angepasst hat.

Neben Bugfixes gab es ein paar gezielte Eingriffe in die Technik. Auf der PS5 etwa wurden zusätzliche Stabilitätsverbesserungen integriert, was vor allem für Spieler interessant ist, die bislang mit sporadischen Abstürzen zu kämpfen hatten. Auch die Optik profitiert: Pixelige Schatten, die in Kapitel 9 störend ins Auge fielen, wurden entfernt. Hinzu kommen Optimierungen in der Benutzeroberfläche sowie ein überarbeitetes Audiodesign, das insgesamt sauberer wirken soll.

Kein Gamechanger, aber sinnvoll

Natürlich ist das kein Game-Changer, der die Mafia-Saga neu erfindet. Aber gerade ein Spiel wie Mafia: The Old Country, das sich stark auf Atmosphäre und Glaubwürdigkeit verlässt, profitiert enorm von technischer Stabilität. Wenn Schatten nicht mehr ablenken, Audio sauber abgestimmt ist und Achievements zuverlässig funktionieren, dann rückt die eigentliche Geschichte um Enzo Favara wieder stärker in den Vordergrund. Genau dort, wo sie hingehört.

Es bleibt die Frage: Wird Hangar 13 mit solchen kontinuierlichen Updates genug Vertrauen aufbauen, um die Community langfristig zu halten? Oder braucht es bald doch größere inhaltliche Überraschungen?

Entwickler Hangar 14 ist jedenfalls mit dem nächsten Projekt beschäftigt, hinter dem wohl der nächste Mafia-Ableger steckt.