Mafia: The Old Country – Sizilianisches Blut, Stahl und ein Hauch von Uncharted

Ein Jahrzehnt lang herrschte Schweigen in den Gassen der Mafia-Reihe. Doch jetzt meldet sich die Serie mit einem messerscharfen Knall zurück: „Mafia: The Old Country“ hat endlich seinen ersten Gameplay-Trailer enthüllt – und der zeigt ein Spiel, das so gar nicht dem Klischee eines klassischen Mafia-Spiels entsprechen will. Stattdessen überrascht Hangar 13 mit einer cineastischen Action-Inszenierung, die irgendwo zwischen „Der Pate“ und „Uncharted“ pendelt – mit einer Prise sizilianischem Stahl.

Mit dem Messer zwischen den Zähnen

Willkommen im alten Land: Sizilien, frühes 20. Jahrhundert. Noch bevor Tommy Angelo ein Auto heißdrahtete oder Vito Scaletta mit Mafia II die Konsolengeneration definierte, gab es Enzo. Enzo ist der Protagonist dieses Prequels – und ein Mann, der sich seinen Weg nicht durch moderne Großstadt-Sandkästen schießt, sondern sich durch staubige Gassen, Olivenhaine und verfallene Kirchen kämpft. Open World? Fehlanzeige. Stattdessen setzt „Mafia: The Old Country“ auf straffe Missionen, filmreife Inszenierung und packende Nahkämpfe. Ein Gangsterepos ohne offene Welt? Das klingt auf dem Papier riskant – sieht im Trailer aber verdammt gut aus.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nicht nur Schießereien auf Pferden und tollkühne Sprünge von fahrenden Kutschen (ja, wirklich), sondern auch ein Kampfsystem, das dynamischer wirkt als alles, was man bisher aus der Mafia-Reihe kannte. Besonders auffällig: das Messer. Associate Game Director Joshua Zammit betont, dass „das Messer ein integraler Bestandteil des Gameplays“ ist – nicht nur als Werkzeug zum lautlosen Ausschalten, sondern auch als Symbol der sizilianischen Identität. Die Kämpfe sollen sich anfühlen wie Leben-und-Tod-Momente. Und wenn man sich das neue Footage ansieht, glaubt man ihm das sofort. Jeder Stich, jeder Schlag, jeder Treffer wirkt wuchtig und roh. Hier wird nicht „gemetzelt“, hier wird überlebt.

Mafia The Old Country versprüht gewisse Uncharted-Vibes

Warum weniger Welt mehr Mafia sein kann

Mafia war schon immer die etwas reifere Antwort auf GTA – weniger Autodiebstahl, mehr Drama. Während Rockstar Games seit jeher mit riesigen Welten, absurder Freiheit und einer Prise Zynismus punktet, wollte Mafia lieber eine gute Geschichte erzählen. Diese Tradition führt „Mafia: The Old Country“ offenbar konsequent fort – aber diesmal mit mehr Mut zur stilistischen Eigenständigkeit. Die Kamera klebt näher an den Charakteren, die Action ist schneller, intensiver, filmischer. Ganz ehrlich: Das sieht mehr nach Naughty Dog als nach 2K Czech aus – und das ist als Kompliment gemeint.

Und dennoch: Bei aller Begeisterung bleibt ein wenig Skepsis. Wer sich ein episches Open-World-Erlebnis wie „Mafia III“ oder „GTA 6“ erhofft, wird hier vermutlich nicht fündig. „Mafia: The Old Country“ wirkt eher wie ein interaktiver Mafia-Film – linear, fokussiert, kompromisslos inszeniert. Das mag nicht jedem gefallen, könnte aber genau die Frischzellenkur sein, die die Reihe braucht. Statt Sammelobjekten und Nebenmissionen gibt es hier wohl packende Dialoge, cineastische Kämpfe und eine dichte Atmosphäre.

Die Mafia geht zurück zu ihren Wurzeln

Auch in Sachen Setting traut sich Hangar 13 etwas: Keine amerikanische Großstadt der 30er oder 50er, sondern das ländliche Sizilien. Die Architektur, die Landschaft, selbst das Licht wirkt ungewohnt für ein Mafia-Spiel – aber auch aufregend neu. Statt Jazz und Straßenlaternen gibt es Mandolinen und Olivenbäume. Es ist ein neues Kapitel, nicht nur chronologisch, sondern auch stilistisch.

Ob „Mafia: The Old Country“ am Ende hält, was der Trailer verspricht, bleibt natürlich offen. Sicher ist nur: Das hier ist kein müder Aufguss alter Erfolge, sondern ein mutiger Neuanfang mit klarer Vision. Und wenn das Messer am Ende wirklich zum Herzstück des Gameplays wird, dann könnte dieses Spiel ein scharfes Stück Krimiunterhaltung werden.

Freut ihr euch auf Mafia: The Old Country?