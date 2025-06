Mafia: The Old Country – So schön war das Verbrechen noch nie

Mit Mafia: The Old Country will Entwickler Hangar 13 technisch und künstlerisch neue Maßstäbe setzen. Im neuesten Video der Entwicklerreihe Breaking Omertà wird klar: Der kommende Serienableger verlässt sich nicht mehr nur auf seine starke Inszenierung – er will auch optisch ganz vorne mitspielen.

Dabei ist noch nicht alles bekannt über das Spiel selbst. Viele Informationen stammen aktuell aus den Entwicklerkommentaren zur technischen Umsetzung und nicht aus Gameplay-Demos oder unabhängigen Eindrücken. Dennoch gibt der Blick hinter die Kulissen einen recht deutlichen Eindruck, wo die Reise hingeht.

Technisch auf dem neuesten Stand – und darüber hinaus

Hangar 13 nutzt bei Mafia: The Old Country fast alles, was moderne Spieleentwicklung derzeit hergibt: Nanite, Lumen, Metahuman, prozedurale Texturen aus Substance Designer – die Liste liest sich wie ein Showcase der Unreal Engine 5. Und tatsächlich: Der visuelle Anspruch ist hoch.

Ein Gebäude aus Mafia III kam auf rund 30.000 Polygone. In Mafia: The Old Country bringt es ein vergleichbares Objekt auf über eine Million. Dazu kommen fein abgestimmte Shader für Haut, Augen, Haare und Kleidung – inklusive Faltenkarten für realistischere Mimik. Besonders die Gesichtsanimationen und die Haargestaltung werden hervorgehoben.

Art Director Steve Noake beschreibt den Wechsel zur Unreal Engine 5 als Grundlage für neue visuelle Erzählmöglichkeiten: „Von Metahuman über Nanite bis hin zu Lumen – wir nutzen diese Technologien intensiv, um eine glaubwürdige Welt und emotionale Performances zu erschaffen.“

Neben dem rein technischen Aspekt wird auch der künstlerische Anspruch betont: Farbpaletten unterscheiden rivalisierende Familien, Frisuren und Kleidung spiegeln den sozialen Stand wider, und Fahrzeuge sowie Waffen sollen laut Entwicklern genauso viel Liebe zum Detail bekommen wie die Charaktere.

Mafia bleibt Mafia – aber schöner

Dass Mafia: The Old Country auf der Mafia-DNA aufbaut, ist kein Geheimnis. Cinematische Erzählweise, aufwendige Zwischensequenzen und stilisierte Gewalt gehören weiterhin dazu. Neu ist, wie tief sich Technik und Story verzahnen: Die Entwickler sprechen davon, mit den neuen Tools Orte zu schaffen, die selbst Geschichten erzählen – und nicht nur Kulisse sind. Lead Character Artist Ivan Rylka findet klare Worte: „Ich bin mir sicher, dass dies das bestaussehendste Mafia-Spiel der Reihe sein wird.“

Auch wenn noch unklar ist, wie sich das alles im finalen Spiel anfühlen wird, deutet vieles darauf hin, dass Hangar 13 keine halben Sachen macht. Die visuelle Qualität dürfte deutlich über dem Vorgänger oder dem Definitive Edition-Remake liegen – nicht nur durch bessere Technik, sondern durch ein mutigeres Artdesign.

Was fehlt, ist derzeit eine spielbare Demo oder ausfürlicheres Gameplay-Material. Aussagen wie „bestes Mafia-Spiel bisher“ kommen aktuell nur von den Entwickler selbst. Und so lange es keine unabhängigen Eindrücke gibt, bleibt gesunde Skepsis angebracht – auch wenn der technische Fortschritt beeindruckend ist.

Es ist aber die Mafia-Serie mit den vielen Fans, die in der Vergangenheit noch nie enttäuscht hat.