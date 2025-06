Mafia: The Old Country – Wie Hangar 13 die Seele von Enzo fand

In der neuesten Folge der Entwicklertagebuch-Reihe Breaking Omertà gewährt Hangar 13 einen Blick hinter die Kulissen von „Mafia: The Old Country“ – mit einem klaren Fokus auf das Herzstück des Spiels: die Charaktere. Vor allem die Figur des Enzo stand dabei im Mittelpunkt der kreativen wie technischen Umsetzung. Laut den Entwicklern sei „Mafia: The Old Country“ eine persönliche Geschichte, die stark auf glaubwürdige Figuren angewiesen ist. Und genau da setzt das Team an – mit einem intensiven Casting-Prozess und moderner Performance-Capture-Technik.

„Ich hatte sofort das Gefühl: Das ist unser Enzo“, sagt einer der leitenden Entwickler über Schauspieler Riccardo, der der Hauptfigur Leben einhaucht. Diese Entscheidung war kein Zufall. Zuvor hatte das Team bereits ein klares Bild davon, wer Enzo ist – ein junger Mann mit gefährlicher Aura, aber auch überraschender Verletzlichkeit. Riccardo brachte jedoch eine neue Dimension in die Rolle, was letztlich auch die Darstellung im Spiel veränderte.

Motion Capture zwischen Brünn und Kalifornien

Die technische Umsetzung erfolgte dabei an zwei Standorten: Im tschechischen Brünn wurde systemische Animation für Bewegungsabläufe aufgenommen – etwa für NPCs oder Umgebungsinteraktionen. Die zentralen Story-Sequenzen hingegen entstanden in 2Ks Studio im kalifornischen Petaluma. Dort kam sogenanntes TCAP („Total Capture“) zum Einsatz, bei dem gleichzeitig Körperbewegungen, Gesichtsausdrücke und Sprache aufgenommen werden.

Besonders hervorheben die Entwickler die Dynamik zwischen Enzo und Isabella. Die Chemie zwischen den Schauspielern soll sich auch in der Spielwelt widerspiegeln. Dabei war das Schauspiel auf der Motion-Capture-Bühne alles andere als leicht: Ohne Requisiten und echte Umgebungen müssen sich die Darsteller alles vorstellen. Unterstützung kam vom Team, das mit Requisiten und visuellen Hilfen half, die Szenen greifbar zu machen.

Ein Spiel lebt durch seine Figuren – und ihre Darsteller

„Mafia: The Old Country“ scheint nicht auf inszeniertes Spektakel zu setzen, sondern auf Charaktertiefe und emotionale Glaubwürdigkeit. Das Casting war dabei kein bloßer Pflichtschritt, sondern ein kreativer Prozess, der letztlich auch die Geschichte selbst formte. Wer Enzo ist, ergibt sich nicht allein aus dem Skript, sondern auch aus der Darstellung. Und das, so zeigt das Tagebuch, wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Schauspiel, Regie und Technik erreicht.

