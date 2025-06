Mafia: The Old Country zeigt sich im neuen Gameplay-Deep Dive

Im Rahmen der Future Games Show hat Entwickler Hangar 13 frische Details zu Mafia: The Old Country vorgestellt. Der Titel spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Sizilien und dient als Vorgeschichte zur bekannten Trilogie. Die Hauptfigur Enzo Favara kämpft sich vom Leben in den Schwefelminen bis zur Mitgliedschaft in einer Mafiafamilie durch.

Das gezeigte Cinematic beleuchtet einen Schlüsselmoment in Enzos Werdegang und setzt auf glaubwürdige Darstellungen sowie eine stimmige Inszenierung. Technisch setzt das Spiel erstmals auf die Unreal Engine 5, was man den detailreichen Charakteren und Umgebungen anmerkt.

Mafia: The Old Country erscheint am 8. August für PC, PS5 und Xbox Series X/S.