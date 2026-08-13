Mafia: The Omerta Collection bringt 60-FPS-Upgrade auf Konsolen

2K bündelt alle vier Teile der Mafia-Reihe in der „Mafia: The Omerta Collection“ für PC, PS5 und Xbox Series. Zeitgleich erscheint am 14. August 2026 ein kostenloses Current-Gen-Update mit 60 Bildern pro Sekunde für die Definitive Edition von Teil 1.

Am 14. August 2026 behebt Publisher 2K das verbleibende Performance-Defizit von „Mafia: Definitive Edition“ auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit einem kostenlosen 60-FPS-Patch. Wer das Remake des ersten Serienteils bereits für PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, erhält die native Current-Gen-Fassung ohne Aufpreis.

Ende der 30-FPS-Limitierung

Das Remake des ersten Mafia-Teils aus dem Jahr 2020 lief auf aktuellen Konsolen bisher lediglich im Abwärtskompatibilitätsmodus. Die Folge war eine starre Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde, unabhängig von der verbleibenden GPU-Leistung der PS5 oder Xbox Series X.

Das neue Update hebt diese künstliche Bremse auf. Neben der Verdopplung der Bildrate auf 60 FPS verspricht Entwickler Hangar 13 technische Optimierungen an den Bildverarbeitungsroutinen. Der PC bleibt davon unberührt. Dort lief der Titel ohnehin ohne Framerate-Cap.

Vier Spiele und eine Erweiterung

Die parallel angekündigte Sammlung „Mafia: The Omerta Collection“ fasst die Kriminal-Saga in einem Bundle zusammen. Es enthält Mafia: The Old Country Definitive Edition inklusive der Erweiterung „Man of Honor“ und aller Deluxe-Inhalte, das überarbeitete Mafia: Definitive Edition sowie die Definitive Editions von Mafia II und Mafia III samt sämtlicher DLCs.

Käufer erhalten vier Spiele. Die technische Qualität der einzelnen Portierungen unterscheidet sich jedoch. Während Teil 1 eine echte native Konsolen-Optimierung erfährt, basieren Mafia II und Mafia III auf den bekannten Definitive-Fassungen vergangener Jahre.

Mafia II kämpfte zum damaligen Launch mit Frame-Pacing-Problemen und Physik-Fehlern. Das neue Vorzeigestück des Pakets ist Mafia: The Old Country. Es verlegt die Handlung nach Sizilien im Jahr 1904. Der DLC „Man of Honor“ verknüpft die Geschichte von Protagonist Enzo Favara direkt mit den jungen Jahren von Ennio Salieri.

Der eigentliche Gewinn dieser Ankündigung ist kein Paket, sondern ein Patch. Dass die PS5- und Xbox-Series-Fassungen von Mafia: Definitive Edition jahrelang auf 30 FPS festgenagelt waren, war technisch unverständlich. Das Gratis-Update korrigiert diesen Fehler. Spät, aber konsequent. Wer die Reihe noch nicht besitzt, bekommt mit der Omerta Collection das vollständige Paket. Wer Teil 1 bereits besitzt, zieht am 14. August einfach den Patch.