Mafia vs. GTA: Warum Hangar 13 eigene Wege geht

Hangar 13 ignoriert Grand Theft Auto bei der Entwicklung künftiger Mafia-Spiele vollständig und setzt weiter auf lineare Story-Fokussierung statt Open-World-Sandboxes.

Entwickler-Fokus statt Sandbox-Kopie

Die anhaltenden Vergleiche zwischen Mafia und Grand Theft Auto sind laut Entwickler Hangar 13 rein durch die Community getrieben. Studio-Chef Nick Baynes stellte gegenüber IGN klar, dass die GTA-Reihe intern weder als Richtwert noch als strategischer Orientierungspunkt existiert. Mafia geht seit jeher einen eigenen Weg.

Während die Parallelen beim Erscheinen der ersten Serienableger Anfang der 2000er-Jahre aufgrund identischer Grundmechaniken – Autos, Waffen, Verbrechen – noch naheliegend waren, haben sich beide Marken konträr entwickelt. Rockstar setzt auf gigantische, parodistische Sandboxes mit jahrelanger Service-Dynamik. Hangar 13 konzentriert sich auf straffe, storygetriebene Dramen ohne aufgeblähte Open-World-Aktivitäten.

Scope und Preisgestaltung als Trennlinie

Ein direkter Vergleich hinkt vor allem bei der Ausrichtung des Gameplays. Versuche der Mafia-Reihe, mehr traditionelle Open-World-Elemente zu integrieren, bremsten das Spielerlebnis in der Vergangenheit spürbar aus. Die Rückbesinnung auf eine fokussierte Erzählweise bei „Mafia: The Old Country“ zeigte die eigentliche Stärke des Franchises: zielgerichtete Narration ohne künstliche Streckung.

Diese Ausrichtung spiegelt sich direkt im Preis-Leistungs-Verhältnis wider. Während Rockstar ein massives Sandbox-Schwergewicht im höheren Preissegment etabliert, bedient Hangar 13 das Segment fokussierter, kompakterer Titel. Der Erfolg dieses Konzepts gibt dem Studio recht: Publisher 2K signalisiert grüne Zahlen, was die Entwicklung weiterer Serienableger abseits des GTA-Schattens sichert.

Für Spieler ist diese klare Abgrenzung ein Gewinn. Mafia versucht nicht, die unerreichbaren Dimensionen eines GTA zu kopieren, sondern liefert kompakte, atmosphärische Story-Erlebnisse ohne Open-World-Ballast. Wer lineare Narration sucht, bekommt auch in Zukunft ein eigenständiges Gegenprogramm zum Sandbox-Einerlei.