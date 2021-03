Magic: Legends – Das erwartet euch in der Open Beta

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben heute einen Ausblick auf die kommenden Inhalte der Open Beta von Magic: Legends, die in Kürze beginnt.

Im aktuellen Video präsentiert das Cryptic-Team den Spielern eine Übersicht über die Philosophie der Open Beta und einige Kernmechaniken wie Klassen, Deckbau, Ausrüstung und Artefakte, Mehrspieler, die Zukunft des Spiels und mehr.

Magic: Legends ist ein free-to-play, hack’n’cast Online-ARPG, basierend auf dem berühmten Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast, Magic: The Gathering. Uralte Mächte lauern in der Dunkelheit, daher müssen Spieler die Rolle von Planeswalkern einnehmen, mächtige Zauberer, die zwischen Welten reisen können. Bei der Erkundung verschiedener Welten werden Spieler Zaubersprüche sammeln und ein strategisches Deck erstellen, um das Chaos des Schlachtfelds zu kontrollieren und das Multiversum vor der bisher größten Gefahr zu retten.

Die Open Beta für Magic: Legends beginnt am 23. März. Die Anmeldung zur Beta ist auf PlayMagicLegends.com/de verfügbar.