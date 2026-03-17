Majima am Steuer! SEGA zündet den kostenlosen Turbo für Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA lässt die Crossover-Muskeln spielen und bringt mit dem kommenden Patch 3 echte Schwergewichte aus dem eigenen Universum und darüber hinaus auf die Piste von „Sonic Racing: CrossWorlds„. Von Kamurocho bis Puyo Puyo – die Charakter-Riege wächst genau so, wie wir uns das von einem Mashup-Racer wünschen.

Das absolute Highlight für die meisten von uns dürfte der Auftritt von Goro Majima sein. Dass der „Mad Dog“ passend zu seinem Piraten-Abenteuer in Hawaii direkt mit seinem Goromaru-Gefährt um die Kurven driftet, ist pures Gold.

Die Integration solcher ikonischen Charaktere zeigt, dass SEGA verstanden hat, dass Sonic Racing mehr sein kann als nur ein Igel-Ausflug. Das Charaktermodell im Trailer fängt diesen wahnsinnigen Vibe perfekt ein – das wird ein Fest auf dem Asphalt.

Zuwachs von den Angry Birds und Puyo Puyo

Aber es bleibt nicht nur bei Yakuza-Action. Mit Red kommt ein prominenter Gast von den Angry Birds, inklusive des passend benannten „Super Roaster“. Im Mai folgt dann Arle aus Puyo Puyo mit ihrem Twinkle Bayoen. Es ist genau diese bunte Mischung, die dem Spiel langfristig die nötige Abwechslung verleiht. Besonders stark: Diese Updates sind kostenlos. In einer Zeit voller Season-Pass-Zwang ist das ein wichtiges Zeichen an die treue Community.

Neben den neuen Gesichtern spendiert uns SEGA acht frische Tracks für die Jukebox, und da wird es richtig nostalgisch. Wenn Klassiker wie „Let’s Go Away“ aus Daytona USA oder „Magical Sound Shower“ aus Out Run durch die Lautsprecher dröhnen, während man mit Höchstgeschwindigkeit durch die Loopings jagt, ist das Arcade-Feeling perfekt. Die Auswahl der Songs beweist echtes Fingerspitzengefühl für die SEGA-Historie.

Die Mischung aus Majimas Wahnsinn und den klassischen Arcade-Hymnen katapultiert die Vorfreude auf Patch 3 ordentlich nach oben. SEGA nutzt das CrossWorlds-Konzept endlich voll aus und liefert genau den Content, der die Rennen auch Monate nach dem Launch noch frisch hält. Dass wir für Majima und Co. nicht extra in die Tasche greifen müssen, macht das Ganze zum Pflicht-Download für alle Racer.

Welcher der neuen Charaktere wird euer neuer Main – setzt ihr auf Majimas Chaos oder bleibt ihr Red treu?