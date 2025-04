Mandragora startet heute – düsterer Launch-Trailer enthüllt neue Einblicke

Mandragora: Whispers of the Witch Tree ist ab sofort erhältlich, das vom ungarischen Primal Game Studio entwickelt wurden. Hier erwartet euch ein düsteres 2.5D-Action-RPG mit handgezeichnetem Look und melancholischer Fantasy-Stimmung.

In der vom Verfall gezeichneten Welt von Faelduum schlüpfst du in die Rolle eines Inquisitors, der zwischen Gesetz und Gewissen wählen muss. Magie ist verboten, die Kirche herrscht im Verborgenen – und dein Weg führt dich direkt in ihr dunkles Herz.

Mit herausfordernden Kämpfen, tiefem Worldbuilding und moralischen Entscheidungen lockt Mandragora alle, die düstere Fantasy lieben.